escuchar

El responsable del área de seguridad de Lanús y candidato a intendente de ese municipio, Diego Kravetz, le respondió este jueves al precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, luego de que este último lo cuestionara por haber involucrado a la diputada Natalia Zaracho en el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada ayer por motochorros a pocas cuadras de la escuela Almafuerte N°60.

“[Juan] Grabois tiene montado un negocio fenomenal en los barrios de Lanús y de Lomas [de Zamora]” , aseguró Kravetz en declaraciones radiales, y además acusó al Movimiento Evita de haber enviado gente a lanzar piedras contra la comisaría de Villa Diamante, donde se encuentra alojado uno de los detenidos por el crimen de la menor.

En una entrevista en La Red, el funcionario fue consultado sobre los dichos de Grabois, que ayer sostuvo que Zaracho “no impidió la detención de nadie” y que el delincuente detenido fue “protegido por la comisaría”, además de responsabilizar al municipio por las llegadas “40 minutos tarde de la ambulancia” y “media hora tarde del patrullero local”. Entonces, Kravetz replicó: “Grabois tiene montado un negocio fenomenal en los barrios vulnerables de Lanús y de Lomas”.

Tras ello, profundizó: “¿Cuál es el negocio que tiene? Es como si estuviésemos en el Medioevo, donde los punteros de Grabois, como Zaracho, tienen una serie de ingresos que se ven en las puertas de las casas, porque nunca se mudan del barrio -tienen camionetas nuevas, motos-, porque son los que reparten los planes y tienen las subas y las bajas de los planes. Y Zaracho es verdad que defiende a su vecino, porque también defiende esa lógica de vida, porque es parte de esa lógica de vida. Ellos en cabeza hoy de quien es su máximo exponente, que es Grabois o el Movimiento Evita, han transformado todo eso en la política del Medioevo”.

De esta forma, calificó de “tremendo” el “armado” de Grabois en la región y volvió a apuntar contra Zaracho como quien “defendió” a los motochorros involucrados en el crimen de Morena. “Grabois es hoy el máximo exponente de una política que banca que haya una pobreza estructural en la Argentina y que los chorros salgan todos los días a seguir robándonos”, reforzó.

Por otra parte, Kravetz sostuvo que no siente que tenga “ninguna culpa” respecto de lo ocurrido a Morena y cuando le preguntaron si sus contendientes políticos obtenían algún rédito a partir del crimen contestó: “En los hechos luctuosos hay que ser respetuoso de la situación y acá hubo gente del Movimiento Evita que estuvo tirando piedras en la comisaría, que prendió fuego en la puerta del municipio... No son vecinos indignados por la situación. Son punteros mandados a hacer lío para agitarla. Yo no lo puedo decir ni de [Nicolás] Russo ni de Julián Álvarez, pero del Movimiento Evita no tengo dudas porque conozco por lo menos a tres de los que estaba mirando en la puerta de la comisaría. Los conozco del barrio”.

El cuestionamiento de Kravetz a Zaracho

La mencionada alusión de Kravetz a Zaracho se vincula con un incidente que ocurrió el 16 de febrero, cuando la diputada oficialista fue detenida tres horas por la Policía bonaerense luego de mediar en la vía pública para “resguardar la seguridad física” de un menor que era golpeado por efectivos de esa fuerza. Ayer, el funcionario municipal recordó el hecho al informar que dicho menor fue uno de los detenidos en el marco de la investigación por el crimen de Morena.

Ante las declaraciones de Kravetz, Zracho rechazó que sectores de la oposición pretendan “hacer operaciones para desviar responsabilidades” frente al homicidio de la niña de 11 años en la localidad bonaerense de Villa Diamante. “Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia”, aseguró en horas de la tarde y planteó que “es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado”.

Con relación al episodio sucedido en febrero, criticó que se “intente relacionar” su actuación en aquel hecho con la muerte de la niña. “Si hace falta aclararlo, en el hecho que intentan relacionar insólitamente con éste, yo no intervine nunca en el trabajo de la Policía ni en ninguna detención, solo me interpuse ante el abuso policial de pegarle entre cuatro a alguien que ya había sido detenido”, señaló.

Por último agregó: “Yo vivo en un barrio popular, con mis vecinos y vecinas sufrimos a diario estas situaciones, no nos van a venir a explicar lo que es la inseguridad cotidiana para nuestras familias”. Y reclamó “que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca”.

LA NACION