Guillermo Moreno desestimó en la tarde del miércoles el fallo de la Cámara de Casación Penal que convalidó la condena a dos años de prisión en suspenso contra el exsecretario de Comercio por proferir amenazas en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. ”Todavía no lo leí, no me interesa”, señaló el precandidato a presidente por Principios y Valores.

“Se convalidó pero no por amenazas, sino porque dicen que los funcionarios no pueden gritar”, aclaró Moreno en el programa “Elijo creer”, por Radio Continental.

Moreno fue condenado a dos años en suspenso por amenazas coactivas. “Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir”, les dijo a los accionistas de Papel Prensa el 12 de agosto de 2010. En aquel entonces, el funcionario participaba de la Asamblea como representante de las acciones en poder del Estado.

La condena además lo inhabilita por seis meses para ocupar cargos públicos, pero el fallo no se aplica hasta que quede firme, lo que sucederá cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la defensa.

Sin embargo, Moreno sostuvo hoy que no se trató de amenazas aunque luego admitió durante la entrevista radial que no había visto el fallo de la Cámara de Casación Penal. “No está firme, no lo leí todavía, no me interesa leerlo”, apuntó el exsecretario.

En cambio, Moreno indicó: “Me preocupa que mataron a una chica de 11 años”. En otro tramo de la entrevista el exsecretario de Comercio se refirió al crimen de Morena Domínguez, la menor que fue asaltada y asesinada en Lanús mientras se dirigía a la escuela.

”La problemática de toda la inseguridad es por el paco. Para terminar con el paco tenés que ir a Nordelta”, sentenció Moreno. Y en esa línea continuó: ”Para terminar con el paco en la Argentina, tardo 15 días y me sobra. Porque cuando vos terminás con la cabeza se termina todo. Los conozco a todos estos chicos”.

Además, el precandidato a presidente deslindó de responsabilidad al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y en cambio, apuntó contra Alberto Fernández. “Esto no es problema de Sergio Berni, sino del Presidente. El combate de este tipo de crimen que molesta al pueblo debe estar en cabeza del Presidente”, destacó Moreno. Y en una clara alusión a Alberto Fernández concluyó: “Si a las cuatro de la mañana está mandando tweets, cuando tiene que dormir, mucho no puede trabajar”.

LA NACION