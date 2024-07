Reacción de la Casa Rosada: cerca de Milei hacen críticas solapadas a Macri e intentan atraer al resto de Pro

Escuchar

El miércoles a las 18.05, a la Casa Rosada llegó un escueto mail de respuesta escrito por la secretaria personal de Mauricio Macri confirmando que él había recibido la invitación a participar en el Pacto de Mayo. Cuarenta minutos antes, el expresidente había publicado en X el mensaje en el que le reclamó al Gobierno por la coparticipación de la Ciudad. Macri está de viaje en Europa y todavía no confirmó si asistirá a la gran cita de Javier Milei en Tucumán del lunes próximo. Dirigentes muy cercanos al titular de Pro dejan entrever que lo más probable es que asista. Pero, por ahora, se hace esperar.

Macri tomó la decisión política de comenzar a marcar diferencias con la Casa Rosada. Esta semana, el duro informe de la Fundación Pensar (su histórico think tank), sumado al reclamo por la coparticipación, marcaron un punto de inflexión en su relación con Milei. En la Casa Rosada optaron por no responderle públicamente. Es que, aunque no lo digan, la ambición de fondo del gobierno libertario es tejer una convergencia con dirigentes y legisladores de Pro y evitar el acuerdo de cúpula con el expresidente . El plan parece, por ahora, inviable: Macri se entronizó como titular del partido y hay muchas figuras gravitantes que no piensan darle la espalda.

Aún así, muy cerca de Milei están convencidos de que es posible hacer un nuevo diseño del mapa político que lo deje a Macri en un papel secundario. “El electorado de Pro hoy está con Patricia (Bullrich) porque quienes se quedan a mitad de camino del cambio caen en la nada . Si hubiera una elección mañana, La Libertad Avanza (LLA) sacaría 45 puntos y Pro, siete. Nosotros queremos profundizar nuestra relación con Pro, Mauricio se está equivocando con lo que hace”, sentenció un colaborador estrecho del jefe de Estado.

Mientras dejaban trascender críticas subrepticias a Macri, en Balcarce 50 ensalzaban a la figura de Patricia Bullrich, que fue marginada este jueves de la Asamblea Partidaria de Pro. Celebraban la carta abierta que escribió la ministra de Seguridad, en la que pidió “jugar a fondo” con el cambio. “La carta de Patricia es muy acertada. Todas las identidades políticas del pasado tienen que cambiar. El barco del cambio ya zarpó”, dijo un colaborador presidencial.

Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.



De hecho, toda la puesta en escena del Gobierno con el Pacto de Mayo tiene como fin último exhibir una foto de la escena política actual y la polarización entre quienes están con Milei y aquellos que están parados en la vereda de enfrente. Para muchos dirigentes, el posicionamiento es claro. Pero para un grupo más oscilante, la disyuntiva es importante.

¿Interbloque?

Con el objetivo de dejar entrever sus intenciones políticas, hoy en Balcarce 50 reflotaron con fuerza la idea de conformar un interbloque en Diputados integrado por LLA y Pro (más aquellos aliados que deseen sumarse). “Se está conversando la posibilidad del interbloque… hace semanas que charlamos del tema . Va a suceder más temprano que tarde porque hay voluntad”, dijo una figura de peso en la Casa Rosada que, además, ubicó a Cristian Ritondo como eventual presidente de esa nueva bancada.

Los diputados de Pro, sin embargo, están varios pasos más atrás. “No hay nada por ahora”, dijo sobre el interbloque un importante diputado de la bancada que conduce Ritondo. “Falso”, agregó otro legislador. En el macrismo todavía no entienden qué rédito político surge de aportarle a LLA la experiencia de los legisladores de Pro.

La semana próxima está prevista en la Casa Rosada una reunión con los referentes parlamentarios aliados para fijar una hoja de ruta en el Congreso que contemple no sólo la catarata de proyectos de ley que quiere enviar el Ejecutivo, sino también los intereses de los bloques amigables. De ese y otros temas estuvieron conversando telefónicamente Ritondo con figuras muy cercanas a Milei, como el consultor Santiago Caputo.

Puja por la coparticipación

Cerca de Macri aseguraron a LA NACION que su mensaje en X “no buscó romper con el Gobierno sino marcar diferencias”. El expresidente venía esperando a la aprobación de la Ley Bases para comenzar a desmarcarse de la administración de Milei. A sus ojos, el Poder Ejecutivo suma errores producto de una inexperiencia en la gestión que puede complicar seriamente el rumbo del Gobierno. Ya asimiló, no obstante, que los libertarios no abrirán su mesa de decisión a los aliados para hacer correcciones.

Más allá de ese diagnóstico de fondo, según dirigentes muy cercanos a Macri, hubo pedidos puntuales del expresidente para mantener saludable a la relación política que no vienen siendo atendidos por la Casa Rosada . El primero, es consolidar una agenda parlamentaria conjunta. El segundo, es que exista un trato diferencial del Gobierno hacia los gobernadores de Pro. “Primero la atención a los amarillos, después al resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio. No puede ser que la Casa Rosada priorice al peronismo de Tucumán y Catamarca” , resumió un exfuncionario muy cercano al líder de Pro.

En esa línea es que se lee el reclamo que hizo Macri por la deuda por la coparticipación de la Ciudad. “Para alcanzar los cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”, escribió el exmandatario en su tuit.

En la Casa Rosada esta mañana apuntaban que el mensaje del líder de Pro omitió un supuesto “pacto de caballeros” que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habría suscripto con Jorge Macri, vinculado con la compensación por la caída en la recaudación de los ingresos brutos. Cuando en 2020 Alberto Fernández le quitó puntos de coparticipación a la Ciudad para entregárselos a la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta optó por compensar ingresos a través de un aumento en la alícuota de los ingresos brutos a las operaciones de intermediación financiera.

Siempre según la versión de los libertarios, el Gobierno ya conversó con el jefe de gobierno actual –y primo de Mauricio– que no hará desembolsos a la Ciudad de forma retroactiva. Pero que, de aquí en adelante, si en la administración porteña ven caer la recaudación de los IIBB por el cambio de régimen monetario que anunció Caputo (con la transferencia de los pases del BCRA al Tesoro), el gobierno nacional compensará a la Ciudad por esa pérdida. De todas formas, está previsto que el ministro de Economía en los próximos días vuelva a reunirse con el alcalde porteño para continuar las tratativas.

Hoy, en la Casa Rosada algunos colaboradores deslizaban que Macri no reclama la coparticipación por un tema de fondos, sino únicamente por una “cuestión política”. Y aseguraban que el expresidente siempre pretendió controlar casilleros clave del Gobierno, como la AFIP, la Aduana, la Anses y la IGJ. “Cada uno es responsable de sus acciones y tendrá que dar explicaciones ante su electorado”, soltó un colaborador muy estrecho del Presidente.