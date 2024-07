Mauricio Macri rompió el silencio y le reclamó a Milei que le gire los fondos de coparticipación a la Ciudad

Escuchar

Tras la sanción de las reformas económicas en el Congreso, el expresidente Mauricio Macri rompió hoy el silencio y salió a reclamar al gobierno de Javier Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y aumente el giro de fondos de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión político de Pro.

En un mensaje que publicó hoy en sus redes sociales, el nuevo titular de Pro recordó que su fuerza cooperó con la Casa Rosada para que lograra aprobar la ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. Sin embargo, remarcó que el Presidente debe atender el reclamo del jefe porteño Jorge Macri e incrementar el monto de las transferencias, según ordenó el máximo tribunal del país. “El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, resaltó Macri.

De esta manera, Macri comienza a marcar sus diferencias con La Libertad Avanza con gestos políticos concretos. Lo hizo después de que el oficialismo consiguiera el aval del Congreso a las reformas. “Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases”, subrayó Macri.

Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.



Para… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 3, 2024

Y añadió: “Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.

Horas antes, Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, había presentado un proyecto de resolución para que el Ejecutivo nacional cumpla con la sentencia de la Corte.

Noticia en desarrollo

LA NACION