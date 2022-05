Cristian Ritondo criticó la gira de Alberto Fernández por Europa: “Turística y sin agenda”

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Cristian Ritondo, criticó este domingo la gira por Europa del presidente Alberto Fernández dado que la consideró como puro turismo. “Estuvo días enteros en París sin agenda. Es vergonzoso”, opinó Ritondo en Comunidad de Negocios.

En el marco del regreso del Presidente al país, tras reunirse con los principales referentes de Alemania (Olaf Scholz), Francia (Emmanuel Macron) y España (Pedro Sánchez), Ritondo recriminó: “[Alberto] Fernández se fue en medio de una pelea con la vicepresidente y con los demás sectores que integran el Gobierno”.

“Se nota que no existe en él un interés de preocuparse por los problemas de los argentinos”, añadió, y fustigó: “Y, como si fuera poco, fue a salir de turismo por Europa. Fue a un lugar sin que nosotros sepamos qué motivos existían para hacer esas visitas y además no trajo ninguna respuesta”.

“No trajo nada a la Argentina”, insistió el referente opositor. Luego, argumentó: “El Presidente estuvo en Paris, por ejemplo, sin ninguna agenda con la que cumplir. ¿Qué hacia ahí entonces?”. Y expresó en diálogo con José Del Rio por LN+: “Esto es vergonzoso para la política internacional argentina. Produce un daño tremendo”.

Cristian Ritondo: "El presidente se fue de turismo por Europa"

Luego, Ritondo puso énfasis en los dichos del Jefe de Estado durante aquella gira. “Entre todas las cosas que dijo, habló de un expresidente -en clara referencia a Mauricio Macri- y dijo que era su enemigo”, cuestionó, y aclaró: “En todo caso, es un adversario. Un enemigo es otra cosa”.

“El enemigo nuestro y de todos tiene que ser el narcotráfico, que la gente no llegue a fin de mes, la pobreza”, resaltó. Minutos después, extendió la crítica al oficialismo: “Poco se puede esperar de personas que se desafían entre ellas constantemente”.

“Este es el Gobierno que estamos viviendo. Y en el medio está la gente. Pero a ellos no les importa. Solo se preocupan por la interna. Les importa debatir sobre ellos, sobre su poder, pero poco hablan de la inflación, de la posibilidad de aplicar un plan económico”, completó el jefe de bloque.

En los últimos tramos de la entrevista, hizo una pequeña mención a la figura de Javier Milei, a quien consideró una “en crecimiento”. Aunque, advirtió: “Habrá que ver cómo se va desarrollando, tendrá que mostrar equipo, consistencia. Con el tiempo se dirá lo que es Milei. Hay que esperar”.

“Si bien no para de crecer, se lo ve muy solo. No tiene estructura. Tiene que empezar a edificar. Aun así, no pongo en cuestionamiento que se trata de un referente anti-sistema, que busca dar respuesta a los problemas que el Gobierno fracasó en resolver”, agregó.