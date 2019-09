El grito que sorprendió a Cristina Kirchner en un acto: "¡Te amamos bruja"

La exmandataria se refirió a una anécdota contada por Juan Carlos Pallarols en LN+ Crédito: Twitter Cristina Kirchner

Ayer, en el primer día de la primavera, la expresidenta Cristina Kirchner, compañera de fórmula del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, presentó su libro Sinceramente en el partido bonaerense de La Matanza y fue sorprendida por un grito particular en medio de su discurso que provocó la risa de todo el auditorio.

Entrevistada por el periodista y escritor Marcelo Figueras, la senadora nacional se refirió a una anécdota que contó en LN+ el orfebre Juan Carlos Pallarols, quien se encarga de confeccionar el bastón presidencial desde 1983, y entonces fue interrumpida por el grito de una militante que le dijo: "¡Te amo bruja!".

¿Por qué la llamó así? Es que la exmandataria estaba hablando sobre lo contado por Pallarols, quien en el programa Noticia y media reveló una parte de la trama que se desconocía sobre por qué Mauricio Macri no recibió el mismo bastón de mando que los demás presidentes. "Un día me llama una persona que decía ser del Gobierno entrante y me preguntó si yo le había prestado el bastón a la presidenta Kirchner para hacer una macumba", comenzó Pallarols y agregó: "Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tenía que saber. Yo dije: 'No, me ofende. No sé si reírme u ofenderme'".

Tras recordar esta anécdota, en la Matanza Cristina dio detalles de cómo ella se había enterado entonces de lo sucedido y admitió que no quiso hablar del tema en aquel momento para que no fuera entendido como una operación de prensa.

"La verdad es que cualquier otro hubiera hecho una operación de prensa, pero no. Decían que yo no había querido entregar el bastón, ahora me dicen que hice macumba. ¿Vos te imaginás si yo hubiera dicho 'no' porque hicieron macumba? Salgo en la tapa de ya sabemos dónde con un caldero revolviéndolo y un sombrero de punta. Sí, la bruja", aseguró la candidata y fue ovacionado por el público. Y justo en ese momento fue que se escuchó el grito: "¡Te amo bruja!".

Entre la audiencia que festejó el alarido estaban el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la candidata a vicegobernadora ye intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

Luego de la interrupción, la expresidenta indicó: "Y la verdad es que todo esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder el 10 de diciembre". Asimismo, recordó las idas y vueltas de la fallida ceremonia y dijo: "Ya tenía pensado cómo iba a hacer todo. Me ponía muy tensa es cierto porque no me gustó nada que él ganara las elecciones. Y tan equivocada no estaba. Quiero ver qué van a hacer ahora".

El acto tuvo lugar tras el viaje de la senadora a Cuba, donde fue a visitar a su hija Florencia, internada en ese país, y luego de que el juez federal Claudio Bonadio enviara la juicio oral y público a ella, a Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los " cuadernos de las coimas".