18 de septiembre de 2019 • 13:29

Las controversias en torno al frustrado traspaso de mando entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri siguen sumando capítulos. Cuando faltan menos de tres meses para un nuevo recambio presidencial, el orfebre que talló el bastón de mando contó un detalle esotérico sobre las vertiginosas jornadas previas al 10 de diciembre de 2015.

Entrevistado en Noticia y Media, por LN+, Juan Carlos Pallarols reveló una parte de la trama que aún no se conocía sobre el por qué Mauricio Macri no recibió el mismo bastón de mando que todos los presidentes desde 1983 hasta la actualidad.

"Un día me llama una persona que decía ser del Gobierno entrante y me preguntó si yo le había prestado el bastón a la presidenta Kirchner para hacer una macumba", comenzó el relato Pallarols y agregó: "Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tenía que saber. Yo dije: 'No, me ofende. No sé si reirme u ofenderme'".

Luego recordó lo que vino después y que sí se hizo público: el momento en el que su secretaria no quiso entregar el bastón en medio de la disputa por el lugar donde debía hacerse el traspaso de mando y quién era el que elegía.

"Es más, yo había dado la orden a mi secretaria que, si no se hacía la ceremonia de acuerdo a la tradición, que no se le entragara el bastón a nadie porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Trabajaron dos millones y medio de personas. Lo vinieron a buscar medio de prepo, la amenazaron a mi empleada y ella, con mucha garra, empezó a gritar diciendo que la estaban amenazando", dijo el orfebre que recorre el país para que miles de personas puedan ayudar a tallar el bastón que recibirá el próximo presidente el 10 de diciembre.