Cristina Kirchner criticó el acuerdo entre el Gobierno y la UBA y advirtió por posibles “cambios de votos” en la Ley Bases

En un nuevo video compartido en la red social Tik Tok, la exvicepresidenta Cristina Kirchner recibió a la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP). La referente opositora aprovechó el encuentro para difundir críticas al acuerdo en materia presupuestaria entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dijo “tener miedo” de que eso “signifique cambios de votos en el Congreso, en la Ley Bases, que es una ley nefasta”.

“La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”, le reprochó al oficialismo, mientras charla con los estudiantes en el Instituto Patria. Para la extitular del Senado, este tipo de maniobras “destruyen a la política mucho más porque, en definitiva, hay algunos que arreglan y hacen la ‘agrupación por la mía’ mientras que el resto queda completamente colgado”.

Como una suerte de pronóstico de la sesión que tendrá lugar la semana próxima en el Senado para tratar la iniciativa que impulsa el oficialismo, Fernández de Kirchner se mostró confiada en que “van a conseguir la aprobación y después ‘si te he visto, no me acuerdo”. En los últimos segundos de la grabación que subió a la plataforma de origen china, hizo una escueta mención a un logro del que Milei suele jactarse con regularidad: el superávit.

“El superávit trucho que tiene lo mantiene no dándole a las instituciones la plata que les tiene que dar, que les corresponde por presupuesto o funcionalidad. Por eso arreglaron la vidriera y dejaron atrás a todos. La ñata contra el vidrio. La verdad que está muy mal. Habla muy mal”, sentenció.

La explicación del Ejecutivo sobre el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires

Horas antes de conocerse el video protagonizado por Cristina Kirchner, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró la decisión de que la casa de estudios suspendiera la emergencia presupuestaria y desmintió que haya una “preferencia” con respecto al resto de las universidades del interior del país.

En su conferencia de prensa habitual, explicó que no debe generalizarse un acuerdo presupuestario debido a que los requerimientos no siempre son los mismos. “Nosotros conversamos con cada una de las universidades del país para ajustar los presupuestos y las necesidades a lo que a cada uno le pasa”, aclaró.

07/05/2024 Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia de Argentina

Y sumó: “Como se supo ayer el de la UBA, ya se van a ir conociendo los distintos acuerdos con los que estamos tratando de sortear los problemas. Como desde que inició todo este conflicto, el diálogo siempre estuvo abierto”. Asimismo, ratificó el aumento del 270% de los gastos discrecionales y del 300% en las partidas.

“Cuando -en medio de este recorte de gastos públicos para ajustar las cuentas- obtenemos resultados más veloces de lo que esperábamos y logramos el superávit financiero, podemos tomarnos algunas liberalidades”, explicó en este marco, y respecto a la posible suspensión del aumento de las tarifas de gas, y agregó: “Uno tiene la facultad de ir ajustando y acomodando muchas cosas para que no haya un peso adicional sobre la gente”.

La postura de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA: “El problema no está del todo resuelto”

Al igual que planteó la exvicepresidenta, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) opinó que el problema “no está del todo resuelto” porque todavía falta abordar el sueldo de los docentes. En tanto, evitó polemizar con el resto de las casas de estudio, que sacaron un incendiario comunicado a través del Consejo Interuniversitario (CIN) porque la gestión de Javier Milei solo atendió los reclamos de las facultades con sede en la ciudad de Buenos Aires y no en el resto del país. El dirigente radical negó, además, cualquier vinculación entre este avance presupuestario y los mitines por la Ley Bases.

“Yo no lo defino como un arreglo con la UBA. El Gobierno reconoció el aumento que la UBA y el resto de las universidades venían reclamando en el orden de 270% por la inflación para los gastos de funcionamiento, necesarios para mantener abiertos los edificios y las guardias mínimas. ¿Significa que el conflicto terminó? No”, aseguró el vicerrector, pese a que todavía en el interior no lograron un entendimiento con la Casa Rosada y a que en algunos sectores detractores de la administración libertaria dejaron trascender la versión de que hubo una negociación vinculada a dar apoyo a la Ley Bases y el programa fiscal.

Yacobitti dijo que como desde el Ejecutivo se comprometieron a girar los fondos, decidieron salir de la emergencia presupuestaria que habían decretado en abril para no tener “de rehenes a los estudiantes”, aunque insistió: “En realidad no se resolvió todo el problema. Queda resolver el del 90% del presupuesto, el de los salarios. Una universidad no puede funcionar solo prendiendo y apagado la luz, necesita que las aulas estén llenas de docentes, vivir de su trabajo y en eso estamos. Sí pasó que lo que se discutía, que era un recorte, si existía. El Gobierno dijo ‘es de 270% y lo vamos a remediar’. Tenemos que trabajar por lo que falta”.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Silvana Colombo - LA NACION

Más adelante en la entrevista radial, negó cualquier vinculación en este avance en los fondos con una negociación al respecto de la Ley Bases en el Congreso. Dijo, primero, que eso sería minimizar la movilización universitaria que colmó las calles porteñas y de otras ciudades del país para reclamar financiamiento.

Por otro lado, aseguró: “En el Senado no hay un correlato con que digas ‘destrabé los fondos de la UBA, entonces van corriendo a votar una ley’. Te diría que todo lo contrario; son pocas las personas que están haciendo un trabajo tan intenso en la discusión de la ley como Martín Lousteau, en quien yo me referencio, el presidente de mi partido. Ahí no lo veo. Todas esas conspiraciones se resuelven en el tiempo. Uno tiene que tener una responsabilidad. Yo puedo ser militante y hasta dirigente, pero en la UBA soy vicerrector. Si el Gobierno pone a la UBA y a las universidades públicas en el lugar que las tiene que poner, lo voy a reconocer siempre”.

Siempre bajo esa postura, Yacobitti aseguró que no se deben “mezclar los temas” y sentenció: “Estoy convencido de que el partido no va a aprobar una ley que tenga cuestiones estratégicas que veamos que no van en nuestro sentido. Ahora, no lo ligo en absoluto con lo universitario, una cosa no tiene que ver con la otra”.

