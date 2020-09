Martín Lousteau: "Cristina Kirchner usa su cargo en beneficio personal"

El senador aseguró que nunca estuvo tan preocupado por la Argentina como en la actualidad Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 10:45

El senador nacional Martín Lousteau habló esta mañana sobre la decisión de la Cámara alta de remover a los jueces que llevan adelante investigaciones que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que la exmandataria usa su cargo para resolver sus problemas.

Luego de que ayer se aprobara la remoción de los tribunales que ocupan en la actualidad los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, todos involucrados en el trámite de causas por corrupción que tienen como protagonista a Cristina Kirchner, Lousteau aseguró: "El día en que restringimos la compra de dólares y tuvimos cifras récord de problemas sanitarios, se remueve a estos jueces. Estamos en una situación muy complicada, esta no veo que sea la agenda de los argentinos".

"Es una agenda paralela que le interesa a una persona, que está usando su cargo para un beneficio personal. Tiene que conducir el debate, darnos un marco para que sea lo mejor posible, como hacía Emilio Monzó, que trataba de conducir, no de favorecer a un lado, no de imponer sus temas", agregó Lousteau sobre el comportamiento de la expresidenta.

En diálogo con radio Mitre, el senador remarcó que en la sociedad "hay angustia" y que pese a ello los temas que se tratan en el parlamento no son los que competen a todos los argentinos. "Hay una angustia generalizada por el presente, por el pasado también, los chicos ven que este país no arranca nunca. También (hay angustia) por la pandemia, por el futuro".

Asimismo, comenzó a detallar la crisis actual con números y dijo que la Argentina es "un país que después de 50 años tiene el mismo PBI pero más pobreza, tiene un estado más grande pero no resuelve temas relacionados a la salud, la educación, la seguridad. Ni siquiera los aborda".

Respecto de la postura de la oposición ante lo ocurrido ayer, insistió en que denunciaron la ilegalidad de la sesión porque "no está cumpliendo con el reglamento" y enviaron una nota a la presidenta del Senado con las contradicciones reglamentarias. "Una nota que deberá contestar, no puede seguir con el protocolo digital, cambia el reglamento. Está modificando nuestras propias normas; si quiere seguir discutiendo, tendrá que llamarnos a discutir el protocolo, como pasó en Diputados. Si no lo hace, nosotros todo el tiempo diremos que es ilegal y terminaremos en una presentación judicial".

Por último, Lousteau admitió que nunca estuvo "tan preocupado por la Argentina como ahora porque nunca la combinación de factores y la inconsciencia de la dirigencia del lugar en que está el país fue tan grave". "Es lo que se ve en la gente, en los jóvenes que están viendo cómo se van, en las empresas que eligen irse o no invertir. Ya no debatimos razones, debatimos relaciones de poder".

Conforme a los criterios de Más información