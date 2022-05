Cristina Kirchner pasó por alto una advertencia de Pilar del Río

Durante su exposición política en Chaco, Cristina Kirchner pasó por alto una advertencia pública de Pilar del Río, periodista y esposa de José Saramago. La vicepresidenta recordó que se reunió con Del Río el martes último, en su departamento de Recoleta. La mencionó hoy como “la viuda de Saramago” y omitió así un cuestionamiento que había hecho la española para quines la llaman como “la viuda de”.

“La persona que me define como ‘la viuda de Saramago’ tiene mucha pereza intelectual” , dijo Del Río en una entrevista con LA NACION, el 1° de septiembre del año pasado.

-Sé que le molesta ser llamada “la viuda de”, pero también imagino que comenzará, a partir de la publicación de La viuda, todo tipo de juegos del lenguaje o retóricos. ¿Qué le ocurre cuando lee o escucha que es “la viuda de Saramago”?

-La persona que me define así tiene mucha pereza intelectual. No fui la “mujer de” porque tampoco soy la “madre de”, ni la “hija de”. Tengo la suficiente edad y entidad para ser quien soy por mí misma. Soy Pilar del Río. Solo los necios me llaman de otro modo.

Pilar del Río es una reconocida periodista y traductora española. Compartió su vida junto con José Saramago y lleva adelante la fundación que vela por la memoria del autor de Ensayo sobre la ceguera. Del Río estuvo entre el lunes y miércoles en Buenos Aires para participar de la Feria del Libro y de los homenajes por el centenario de Saramago.