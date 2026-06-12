Rodríguez Larreta se sumó a las chicanas a Adorni por el bitcoin: “Para los que no encuentran su pendrive”

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se sumó este viernes a los distintos funcionarios que chicanearon al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su incremento patrimonial, y dedicó un video sobre viviendas con créditos accesibles para quienes “no encuentran su pendrive con bitcoin”.

“Para los que no encuentran su pendrive con bitcoin, en este video te explicamos cómo la Ciudad podría sumar 25.000 nuevas viviendas para la clase media con créditos accesibles”, expresó Rodríguez Larreta, que en el último tiempo viene subiendo su perfil en las redes.

El posteo de Rodríguez Larreta

El ex jefe de Gobierno y actual legislador porteño de Volvamos Buenos Aires hizo referencia así a las declaraciones de Adorni con José Del Rio en LN+, donde dijo que había almacenado al menos US$500.000 en un dispositivo externo como computadora o pendrive.

Adorni habló el miércoles último por primera vez luego de anunciar que había presentado la declaración jurada sobre su patrimonio económico. El jefe de Gabinete, que está envuelto en un escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, cambió su testimonio inicial y admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, tuvo ahorros no declarados.

Adorni y su esposa Bettina Angeletti (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

“Ahorramos en negro como todos los argentinos“, afirmó en LN+, donde dijo que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas.

Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, afirmó.

Nueva denuncia contra Adorni

Por otro lado, Adorni sumó en las últimas horas una nueva denuncia en la Justicia: los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo acusaron por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.

Ferraro, uno de los denunciantes (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, al contravenir así los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.

En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.

La contundente frase de Esteban Bullrich

Otro que se mostró crítico fue el exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, quien consideró en las últimas horas que Adorni es un “corrupto”.

“Es un corrupto. Fin”, manifestó Bullrich desde sus redes sociales.

La publicación de Esteban Bullrich

Si bien en un principio acompañó al Gobierno, el exlegislador fue manifestándose crítico de las políticas y los modos del presidente Javier Milei.

Con el estilo que eligió para su posteo, Bullrich replicó el tono socarrón con el que Adorni suele cerrar sus publicaciones en X, donde pone “fin” cada vez que culmina sus frases.