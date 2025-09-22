Cuál es la agenda de Javier Milei en Estados Unidos esta semana

El presidente Javier Milei partirá a Estados Unidos este lunes por la noche luego de reprogramar el viaje que en principio iba a comenzar el domingo. El mandatario argentino tendrá una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, y participará con una intervención en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 80.ª Asamblea General del organismo multilateral.

Milei tenía previsto un encuentro para este lunes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pero a raíz de la reprogramación del viaje deberá acordarse una nueva reunión. “Como el Presidente tiene sus reuniones más importantes mañana y el día siguiente optó por quedarse el día laborable en Argentina”, explicó hoy el canciller Gerardo Werthein en diálogo con radio Mitre sobre los motivos que llevaron a posponer algunas horas el viaje.

Trump y milei X @WhiteHouse

Por lo pronto, el funcionario dio detalles de la agenda de Milei que ya tiene confirmación en Estados Unidos. “Mañana [por este martes] vamos a concurrir al discurso de [Donald] Trump en Naciones Unidas. Será tipo 9.30. Luego, habrá una reunión bilateral entre los presidentes. Trump estará con tres funcionarios y nosotros en espejo”, explicó. El canciller dijo que se tratará de una reunión formal que se realizará en Nueva York y en la que los mandatarios van a conversar de distinta índole, como la situación económica de la Argentina.

“Es muy auspicioso que el presidente Trump se tome el tiempo con Milei. Es una muestra de un apoyo muy fuerte a lo que se está haciendo en la Argentina y de comprender que a veces los procesos tienen su proceso de tos. Argentina no tiene intención de incumplir nada, sino ordenar y por eso consideramos que será una reunión importante”, profundizó Werthein.

Milei volverá a encabezar un discurso en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas Pamela Smith - AP

El encuentro con Trump está pautado para las 11.45 (hora local) del martes y se espera que haya un planteo desde el punto de vista financiero. Del lado argentino participarán Werthein, Caputo y seguramente Karina Milei. Del lado norteamericano estaría el secretario de Estado, Marco Rubio.

Respecto del discurso de Milei ante la ONU, el funcionario indicó que será el próximo miércoles alrededor del mediodía, probablemente a las 12.45: “Creo que vamos a estar alineados con nuestra política, serio y cuidadoso”.

El resto de la agenda implica un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, el próximo jueves antes de su regreso a la Argentina.