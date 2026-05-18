Javier Milei y sus medidas, en vivo: el respaldo del Presidente a Espert y las tensiones en el oficialismo
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Javier Milei defendió a Espert, el diputado que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado
“Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad”, escribió el presidente Javier Milei en defensa del exdiputado, que renunció a su candidatura y a su banca de diputado nacional en 2025, cuando se contradijo en público varias veces sobre su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Federico “Fred” Machado.
En los últimos días, Machado, que financió y prestó aviones a Espert, alcanzó un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos. Pasó meses clamando su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, tal como publicó LA NACION. Este lunes, un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.
Sin mencionar este acuerdo, aun no avalado por un magistrado federal, Milei escribió que la justicia de Estados Unidos declaró la “inocencia de la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”.
Escribió el presidente sobre Espert: “A José Luis Espert le DESTRUYERON [las mayúsculas son del posteo original] la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.
“Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, marcó.
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