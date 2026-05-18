Javier Milei y sus medidas, en vivo: el respaldo del Presidente a Espert y las tensiones en el oficialismo

“Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad”, escribió el presidente Javier Milei en defensa del exdiputado, que renunció a su candidatura y a su banca de diputado nacional en 2025, cuando se contradijo en público varias veces sobre su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Federico “Fred” Machado.

En los últimos días, Machado, que financió y prestó aviones a Espert, alcanzó un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos. Pasó meses clamando su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, tal como publicó LA NACION. Este lunes, un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.