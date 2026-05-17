Quiénes fueron los ganadores y perdedores de la última motosierra del Gobierno para mantener el superávit fiscal

El nuevo ajuste que el gobierno de Javier Milei ejecutó esta semana a través de la Decisión Administrativa 20/2026 en Boletín Oficial tuvo muchos perdedores y unos pocos ganadores que sortearon la motosierra aplicada para sostener el superávit fiscal, corazón del plan económico libertario. La baja del gasto que devino de la medida que vio la luz el lunes representó 1,6% del Presupuesto.

En la Casa Rosada alegaban que todo se debió a un compromiso de Milei con el ajuste y con mantener las cuentas fiscales en orden, y no con un movimiento devenido de la caída en la recaudación, del impacto del primer trimestre inflacionario o de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Fondo pide un ajuste y le damos el doble”, se jactaba uno de los funcionarios de la Casa Rosada esta semana sobre la publicación que llevó estampadas la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, cerebro intelectual del recorte que tocó partidas sensibles, como la de tratamientos contra el cáncer o la de acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas.

Los ganadores

Entre las carteras nacionales, la única ganadora de la redistribución de fondos que hizo el gobierno de Javier Milei fue el Ministerio de Justicia, con Juan Mahiques a la cabeza, que recibió una modificación positiva de $65.500 millones para su área.

Sin embargo, no todas las partidas de ese ministerio quedaron en verde. En base al Boletín Oficial, dentro de las que bajaron están, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, con -$713.640.000. Asimismo, el Gobierno decidió reducir los fondos para la promoción y defensa de los derechos humanos tanto a nivel local (-$5.262.704.502) como a nivel internacional (-$18.400.000).

Juan Bautista Mahiques en Casa Rosada Santiago Filipuzzi

Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que analizó la decisión publicada, la variación porcentual de fondos que recibió el Ministerio de Justicia respecto al crédito que tenía anteriormente fue de +16,9%.

Más allá del Ministerio de Justicia, por fuera del Gobierno hubo otro beneficiado por la decisión de la Casa Rosada, vinculado al mismo rubro. Es que el Gobierno elevó los fondos que se giran al Poder Judicial, aunque la repartición no tocó a todos los fueros. En total, recibió $65.500 millones, con una variación de +3,1% según ASAP.

Solo para actividades centrales, la Casa Rosada volcó $115.194.890.154 al Poder Judicial; mientras que a la Justicia de Máxima Instancia (es decir, a la Corte Suprema) se enviaron otros $22.000.000.000. En una época de alta judicialización de la política, el máximo tribunal recibirá buena parte de esas causas. Ya de momento, por ejemplo, debe fallar respecto de la ley de financiamiento universitario.

El resto de los fueros (como la Justicia federal o la Casación) sufrieron achiques.

Por el contrario, se vio beneficiado también el Consejo de la Magistratura, para gastos en personal, en $43.500.000.

Tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura lo tienen a Horacio Rosatti al mando.

Horacio Rosatti preside la Corte y el Consejo de la Magistratura Fabian Marelli

El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, con la Corte y el Consejo, fueron las jurisdicciones que quedaron en verde.

En la Casa Rosada, el resto de los ministerios pasaron por la motosierra. Al de Capital Humano, de Sandra Pettovello, le bajaron los giros en $4322 millones, pero en términos porcentuales la variación quedó en 0% de acuerdo a ASAP. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dentro de esa cartera, fue reforzada con fondos, en parte para afrontar un plan de retiros voluntarios.

Los perdedores

Del otro lado, las Obligaciones a Cargo del Tesoro fueron (en términos de fondos) las más afectadas por el ajuste, con -$1.470.533 millones. Eso representó una variación de -11,7%.

Dentro de esta jurisdicción hay partidas recortadas como la administración gubernamental, los servicios sociales, los servicios económicos, y la asistencia financiera a empresas públicas y otros entes dependientes de distintas secretarías, como la de Comunicación y Prensa, la de Educación, la de Energía y la de Obras Públicas.

Le siguió dentro de los más perjudicados, siempre a nivel fondos, el Ministerio de Economía, con un recorte de -$521.939 millones, que derivaron en una variación de -6%, de acuerdo a los cálculos de ASAP, que tomó tanto al ministerio en sí como a los organismos y entidades que le corresponden.

Luis Caputo se autoajustó Fabián Marelli

Dentro de Economía por ejemplo el subprograma de Coordinación Fiscal con las Provincias se redujo $322.745.345.624, el rubro Infraestructura bajó $28.331.857.300 y la Comisión Nacional de Energía Atómica se achicó $19.742.764.636. Se vieron tocados, también a la baja, los subsidios a la oferta y la demanda de hidrocarburos, como además distintas obras en las provincias, entre otras partidas.

No obstante, en términos porcentuales el Ministerio del Interior fue el más afectado por la motosierra, ya que tocó -38,4% respecto del crédito vigente anterior. Esta cartera es clave a nivel político por la negociación con los gobernadores que lleva adelante Diego Santilli, sobre todo con el fin de conseguir votos para las distintas iniciativas oficialistas en el Congreso. En términos de fondos, a Interior le retacearon $320.671 millones.

Diego Santilli fue uno de los más afectados por el recorte, sobre todo en la relación con las provincias Santiago Filipuzzi

Más allá de que a Santilli le aumentaron los giros para la administración central del ministerio, el recorte en el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional fue de los más agresivos, con -$320.711.008.980.