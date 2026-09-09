Cuáles son los nuevos accionistas y empresas que el Gobierno busca sancionar por operar en las islas Malvinas

El Gobierno confirmó ayer que sancionará a otras 15 empresas y personas por las actividades hidrocarburíferas irregulares que llevarían adelante en el entorno de las islas Malvinas.

En este caso, la mayoría de los 15 nuevos sujetos son accionistas de compañías que entraron en proceso sancionatorio en el primer anuncio que hizo la Casa Rosada, el viernes pasado, o firmas relacionadas con ellas. Esto según pudo confirmar LA NACION en base al acceso al registro oficial.

En el listado de ayer aparecen Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC -Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)-.

Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.

Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.

Asimismo, se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.

En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido.

Por último, ingresa al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.

“La ampliación de estos procedimientos responde a un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos. El gobierno nacional seguirá avanzando en esta identificación e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables”, afirmaron desde la Oficina del Presidente de esta administración.

En eso, aseguraron que van a “agotar todas las instancias” administrativas, diplomáticas y jurídicas para que quienes vulneran la soberanía argentina “respondan por ello”.

Estos 15 accionistas y compañías se suman a un listado de otros 45 sujetos físicos y jurídicos de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos que ya habían sido penalizados la semana pasada tras la cadena nacional.