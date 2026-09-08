Javier Milei y sus medidas, en vivo: “La desregulación avanza”, dijo el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno anunció que denunciará penalmente a la petrolera Navitas y otras empresas por la exploración en Malvinas
El Gobierno anunció este lunes por la noche que presentará una denuncia penal contra Navitas, de capitales israelíes, y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en X, la presentación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Ocurre luego de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera en público a Netanyahu que se reconozca la soberanía argentina sobre las Islas. “Es territorio argentino ocupado”, exclamó en su cuenta oficial el funcionario.
Hernán Lacunza, exministro de Economía: “Si el Gobierno sigue así, va a ganar el kirchnerismo”
El exministro de Economía Hernán Lacunza fue entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), donde habló sobre las elecciones presidenciales de 2027 y la economía del país. El exfuncionario sostuvo que “si el Gobierno sigue así, va a ganar el kirchnerismo” el año que viene y planteó que las diferencias entre Pro y el oficialismo son “económicas, pero también institucionales”.
“Pro y La Libertad Avanza (LLA) no son lo mismo”, manifestó Lacunza, quien ha expresado sus intenciones de presentar una candidatura para presidente, y siguió: “Porque el Gobierno cree que sin estabilidad no hay crecimiento, y tienen razón. Pero nosotros decimos que, sin crecimiento, la estabilidad no dura. Porque naufraga social y políticamente”.
Con la ausencia de funcionarios del Gobierno, Brasil renovó su apoyo al reclamo argentino por las Malvinas
“Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, dijo con tono tranquilo Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de Brasil en Argentina. En el salón dorado del teatro Colón, el diplomático –a cargo de la representación brasileña en el país-fue más allá y dio como prueba de esa amistad “el invariable apoyo, desde 1833, a la soberanía argentina en las Islas Malvinas”.
De ese modo, la diplomacia brasileña reafirmaba el apoyo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al renovado reclamo argentino por las islas, aunque lo escuchaban escasos representantes del Gobierno. El sherpa argentino en el G20, Federico Pinedo; el diputado nacional karinista Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino sobresalían en la multitud como los únicos miembros (o ex, en el caso de Mondino) el oficialismo que llegaron para la celebración del aniversario números 204 de la independencia del país vecino. Ningún funcionario de alto rango de la Cancillería se hizo presente, acaso cumpliendo instrucciones desde lo más alto del gobierno de Javier Milei, enemistado con Lula y apoyando de modo abierto a su contrincante, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.
La reforma política sigue estancada en el Senado, sin votos para eliminar las PASO
No arranca. La reforma política que con tanta pompa y con la etiqueta de prioridad número uno el Gobierno de Javier Milei envió al Senado en abril último permanece en estado de latencia, casi olvidada, sin que los periódicos intentos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por imponer el tema en la agenda mediática logren conmover a la Cámara alta.
La causa es, desde al menos tres meses, siempre la misma. El proyecto quedó empantanado en las miasmas de los intereses de los principales bloques de la oposición dialoguista que, junto al kirchnerismo, se niegan a concederle a La Libertad Avanza (LLA) la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que es la causa principal, sino la única, por la que el Gobierno elaboró el proyecto. Los opositores consideran las primarias como una herramienta indispensable para ordenar las feroces internas que los atraviesan y evitar rupturas.
El gobierno de Axel Kicillof aplicará una retención del 2% a los premios de las apuestas online
El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar una retención del 2% sobre los premios obtenidos en los juegos de apuestas online de resolución inmediata, conocidos popularmente como slots. La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en compañía del presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Gonzalo Atanasof.
Según explicó Bianco en conferencia de prensa, la decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1149/26, que establece el cobro de una alícuota del 2% en el marco del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).
“La desregulación avanza”: Milei destacó un informe difundido por Sturzenegger
El presidente Javier Milei compartió este lunes en X una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre los resultados correspondientes a agosto de un informe realizado por su cartera. “La desregulación avanza”, escribió el mandatario.
“Informe de desregulación de agosto. 17.115 desregulaciones y sumando. VLLC!”, había publicado Sturzenegger, con las siglas de “Viva la libertad, carajo”, la frase característica del Presidente. El mensaje del ministro remitía al documento Análisis de la desregulación implementada, elaborado y publicado por la Secretaría de Desregulación.
LA DESREGULACIÓN AVANZA https://t.co/npE35FEKxk— Javier Milei (@JMilei) September 7, 2026