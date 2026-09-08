Javier Milei y sus medidas, en vivo: “La desregulación avanza”, dijo el Presidente

El Gobierno anunció este lunes por la noche que presentará una denuncia penal contra Navitas, de capitales israelíes, y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en X, la presentación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

Ocurre luego de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera en público a Netanyahu que se reconozca la soberanía argentina sobre las Islas. “Es territorio argentino ocupado”, exclamó en su cuenta oficial el funcionario.