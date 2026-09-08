“No somos insensibles”: Cornejo se desmarca y anuncia incentivos para paliar la morosidad en Mendoza

MENDOZA.- En medio del debate nacional por la morosidad en los hogares argentinos, impulsado por la oposición y resistido por el oficialismo en el Congreso, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza, se desmarcó y lanzó incentivos fiscales para los deudores del sistema financiero.

Se trata de la reducción de dos puntos porcentuales en Ingresos Brutos y la eximición del impuesto a los Sellos, a la par de un acuerdo con el Banco Nación que refinanciará deudas a menos de 40% anual y a 24 meses.

Con estas medidas, explicaron desde el gobierno provincial, se busca que otras entidades crediticias tomen el mismo camino y se logre reducir la situación de 271.000 morosos mendocinos y liberar los ingresos de los deudores.

Con el anuncio, Cornejo busca dejar asentada su posición y se adelanta a las decisiones nacionales que se tomen en la materia, más allá del derrotero que tengan los proyectos que impulsan desde el arco contrario al presidente Javier Milei.

Así, en las últimas horas, el mandatario mendocino no solo activó iniciativas concretas frente a la problemática, sino que dejó definiciones políticas, tomando cierta distancia de lo que finalmente se haga a nivel país.

“Es un problema de privados, pero no somos insensibles”, expresó Cornejo, acompañando la visión del Ejecutivo nacional pero también marcando su postura frente a las críticas que recibe la gestión presidencial sobre la realidad que se vive en millones de hogares.

De esta manera, la provincia cuyana enviará a la Legislatura un proyecto de ley que establece incentivos fiscales para facilitar la refinanciación de deudas a tasas más bajas y plazos más largos, que también incluirá a quienes se encuentran al día.

El anuncio fue realizado por el gobernador junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.

Cornejo explicó que el aumento de la morosidad está vinculado, entre otros factores, con créditos que fueron tomados con tasas de interés elevadas, en un contexto en el que se proyectaban niveles de inflación superiores a los que finalmente se registraron.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que las entidades financieras deben generar alternativas para evitar que sus clientes queden fuera del sistema y que, al mismo tiempo, quienes contrajeron esas obligaciones deben acercarse a refinanciar sus deudas.

“Los bancos tienen que hacer su tarea, tienen que refinanciar para no perder esos clientes y para que no se caigan del sistema financiero. Quienes tomaron créditos, por su parte, tienen que concurrir a los bancos a refinanciar esa deuda”, indicó Cornejo.

Si bien señaló que se trata de obligaciones entre privados, el mandatario aseguró que no es indiferente ante las dificultades que atraviesan las familias y empresas mendocinas. Por ese motivo, explicó que la Provincia realizará un esfuerzo fiscal para facilitar y abaratar las operaciones de refinanciación.

“Si bien es un problema entre privados que el sistema debe intentar resolver, con los bancos por un lado y los deudores por el otro, la Provincia hace un aporte que no es neutro y que es importante para nuestras arcas fiscales”, completó Cornejo.

Fayad, titular de Hacienda, explicó que la expansión del crédito es fundamental para una economía que busca crecer sobre bases sólidas, aunque advirtió que el aumento de la mora genera efectos sobre todo el sistema financiero.

Asimismo, explicó que la Provincia busca generar incentivos para que los acreedores puedan ofrecer mejores condiciones financieras a sus clientes. Esto, afirmó, permitirá reducir progresivamente la mora y liberar parte de los ingresos de quienes puedan refinanciar sus obligaciones en condiciones más favorables.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo que el desafío es continuar incentivando a quienes cumplen y, al mismo tiempo, recuperar a la mayor cantidad posible de deudores con voluntad de pago. “La idea es acompañar al sector en este proceso de transición y poder rescatar a la mayor cantidad de personas que, sin duda, tienen voluntad de pagar”, señaló.