Los trabajadores que se realizan su tarea dentro del Poder Judicial de la Nación cuentan con un período de descanso, y quienes deseen saber cuándo es la feria judicial de invierno 2026 en la Argentina, notarán que coincide con las dos últimas semanas del mes.

Como ya ocurrió en años anteriores, la feria de invierno para los empleados judiciales concuerda con los días de las vacaciones escolares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La Corte Suprema de Justicia estableció las fechas de la feria judicial de invierno CSJN

Cuándo es la feria judicial de invierno 2026 en la Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un comunicado al respecto, a través de la acordada 11/2026 se dispuso feriado judicial para los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal desde el 20 de julio de 2026 y hasta el 31 de ese mismo mes, ambas fechas inclusive.

En esos días queda suspendida la actividad judicial debido a que este período, que se repite en el verano, tiene carácter de feriado para los trabajadores del sector.

En tanto, la Corte insta a las Cámaras Federales de Apelaciones que, “de acuerdo con lo previsto en la acordada n° 30/1984 (respecto de la coincidencia de la feria con las vacaciones escolares), deberán determinar para sus respectivas jurisdicciones un feriado judicial de 10 días hábiles".

El escrito lleva la firma de los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el titular de la Secretaría Jurídica General del Máximo Tribunal, Sebastián Clerici.

Los tribunales nacionales suspenden su actividad durante la feria judicial Fotomontaje realizado con IA

Cuáles son los trámites suspendidos por la feria judicial

Quedan momentáneamente sin efecto los plazos procesales : los tiempos para presentar escritos, contestar demandas, o apelar resoluciones se suspenden durante la feria judicial.

: los tiempos para presentar escritos, contestar demandas, o apelar resoluciones se suspenden durante la feria judicial. No se realizan presentaciones no urgentes : las presentaciones que no son consideradas urgentes no se tramitan durante la feria judicial.

: las presentaciones que no son consideradas urgentes no se tramitan durante la feria judicial. Se nombra un juez de feria: en este período queda designado un juez o tribunal de feria para atender los casos urgentes.

Cabe destacar que existe la posibilidad de que se realice una habilitación de la feria judicial, pero se trata de una medida excepcional, cuyas circunstancias, por algún motivo, no puedan esperar a la reanudación de las actividades.