Es posible saber las fechas de las vacaciones de invierno en 2026 en cada una de las provincias. Para ello, hace falta observar el calendario escolar, donde figuran con precisión los días de comienzo de clases, el receso invernal y finalización del ciclo lectivo.

Las fechas varían en cada territorio del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, el receso invernal no suelen ser las mismas fechas en los distintos distritos, como también ocurre con el primer y último día de clases.

El receso de mitad de año está destinado a los alumnos de todos los niveles de enseñanza, los docentes y cuerpo no docente de los establecimientos educativos públicos y privados del país. Se trata de dos semanas de descanso que suelen ocurrir durante el mes de julio.

Vacaciones de Invierno 2026: cuáles son las semanas de descanso de este año

Las primeras provincias en disfrutar estas dos semanas de descanso de mitad de año son Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Estos distritos tendrán su receso invernal a partir del 6 de julio y se extenderán hasta el 17. Otro grupo de 14 jurisdicciones tendrán sus vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio. Por último, los distritos restantes, que incluye a la provincia de Buenos Aires y CABA, cerrarán sus escuelas del 20 al 31 de julio.

Cabe recordar que estas fechas no contemplan los fines de semana anteriores ni posteriores a este período de descanso invernal. Por lo tanto, puede que las clases terminen o se retomen con algunos días de diferencia.

A continuación, estas son las fechas establecidas para las vacaciones de invierno en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, según indica el calendario escolar 2026 que publicó el Ministerio de Capital Humano en su sitio web oficial:

Jurisdicción Vacaciones de invierno Buenos Aires del 20 al 31 de julio ​ CABA del 20 al 31 de julio ​ Catamarca del 13 al 24 de julio ​ Chaco del 20 al 31 de julio ​ Chubut del 13 al 24 de julio ​ Córdoba del 6 al 17 de julio ​ Corrientes del 13 al 24 de julio ​ Entre Ríos del 6 al 17 de julio ​ Formosa del 13 al 24 de julio ​ Jujuy del 13 al 24 de julio ​ La Pampa del 13 al 24 de julio ​ La Rioja del 13 al 24 de julio ​ Mendoza del 6 al 17 de julio ​ Misiones del 13 al 24 de julio ​ Neuquén del 13 al 24 de julio ​ Río Negro del 13 al 24 de julio ​ Salta del 13 al 24 de julio ​ San Juan del 6 al 17 de julio ​ San Luis del 6 al 17 de julio ​ Santa Cruz del 13 al 24 de julio ​ Santa Fe del 6 al 17 de julio ​ Santiago del Estero del 20 al 31 de julio ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 13 al 24 de julio Tucumán del 13 al 24 de julio

¿Cuándo empiezan y terminan las clases en 2026?

El calendario escolar 2026, que fue publicado por la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello el pasado martes 6 de enero, detalla el cronograma del ciclo lectivo de este año para cada provincia. Este incluye las fechas de inicio de clases y las de su finalización.

Tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026. Las últimas dos provincias que faltaban, Buenos Aires y Catamarca, definieron cómo será su calendario escolar de 2026 la última semana de diciembre, a poco más de dos meses de que inicien las clases.

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Cabe recordar que cada distrito tiene la potestad de definir las fechas del ciclo lectivo, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

Así estas son las fechas de inicio y de cierre del ciclo lectivo 2026 en cada distrito: