Vacaciones de Invierno 2026: cuáles son las semanas de descanso de este año
Ya están fijadas las fechas del receso invernal para cada una de las provincias; ¿cuándo empiezan y terminan las clases este año?
Es posible saber las fechas de las vacaciones de invierno en 2026 en cada una de las provincias. Para ello, hace falta observar el calendario escolar, donde figuran con precisión los días de comienzo de clases, el receso invernal y finalización del ciclo lectivo.
Las fechas varían en cada territorio del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, el receso invernal no suelen ser las mismas fechas en los distintos distritos, como también ocurre con el primer y último día de clases.
El receso de mitad de año está destinado a los alumnos de todos los niveles de enseñanza, los docentes y cuerpo no docente de los establecimientos educativos públicos y privados del país. Se trata de dos semanas de descanso que suelen ocurrir durante el mes de julio.
Las primeras provincias en disfrutar estas dos semanas de descanso de mitad de año son Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Estos distritos tendrán su receso invernal a partir del 6 de julio y se extenderán hasta el 17. Otro grupo de 14 jurisdicciones tendrán sus vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio. Por último, los distritos restantes, que incluye a la provincia de Buenos Aires y CABA, cerrarán sus escuelas del 20 al 31 de julio.
Cabe recordar que estas fechas no contemplan los fines de semana anteriores ni posteriores a este período de descanso invernal. Por lo tanto, puede que las clases terminen o se retomen con algunos días de diferencia.
A continuación, estas son las fechas establecidas para las vacaciones de invierno en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, según indica el calendario escolar 2026 que publicó el Ministerio de Capital Humano en su sitio web oficial:
|Jurisdicción
|Vacaciones de invierno
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio
CABA
del 20 al 31 de julio
Catamarca
del 13 al 24 de julio
Chaco
del 20 al 31 de julio
Chubut
del 13 al 24 de julio
Córdoba
del 6 al 17 de julio
Corrientes
del 13 al 24 de julio
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio
Formosa
del 13 al 24 de julio
Jujuy
del 13 al 24 de julio
La Pampa
del 13 al 24 de julio
La Rioja
del 13 al 24 de julio
Mendoza
del 6 al 17 de julio
Misiones
del 13 al 24 de julio
Neuquén
del 13 al 24 de julio
Río Negro
del 13 al 24 de julio
Salta
del 13 al 24 de julio
San Juan
del 6 al 17 de julio
San Luis
del 6 al 17 de julio
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio
¿Cuándo empiezan y terminan las clases en 2026?
El calendario escolar 2026, que fue publicado por la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello el pasado martes 6 de enero, detalla el cronograma del ciclo lectivo de este año para cada provincia. Este incluye las fechas de inicio de clases y las de su finalización.
Tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026. Las últimas dos provincias que faltaban, Buenos Aires y Catamarca, definieron cómo será su calendario escolar de 2026 la última semana de diciembre, a poco más de dos meses de que inicien las clases.
Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Cabe recordar que cada distrito tiene la potestad de definir las fechas del ciclo lectivo, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del Consejo Federal de Educación.
Así estas son las fechas de inicio y de cierre del ciclo lectivo 2026 en cada distrito:
|Jurisdicción
|Inicio de clases
|Fin de clases
Buenos Aires
2 de marzo
22 de diciembre
CABA
25 de febrero
18 de diciembre
Catamarca
2 de marzo
18 de diciembre
Chaco
2 de marzo
18 de diciembre
Chubut
23 de febrero
18 de diciembre
Córdoba
2 de marzo
18 de diciembre
Corrientes
2 de marzo
18 de diciembre
Entre Ríos
2 de marzo
18 de diciembre
Formosa
2 de marzo
17 de diciembre
Jujuy
2 de marzo
18 de diciembre
La Pampa
2 de marzo
23 de diciembre
La Rioja
2 de marzo
18 de diciembre
Mendoza
25 de febrero
22 de diciembre
Misiones
2 de marzo
22 de diciembre
Neuquén
25 de febrero
18 de diciembre
Río Negro
2 de marzo
18 de diciembre
Salta
2 de marzo
18 de diciembre
San Juan
2 de marzo
18 de diciembre
San Luis
23 de febrero
18 de diciembre
Santa Cruz
25 de febrero
18 de diciembre
Santa Fe
2 de marzo
18 de diciembre
Santiago del Estero
18 de febrero
18 de diciembre
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24 de febrero
18 de diciembre
Tucumán
2 de marzo
18 de diciembre
