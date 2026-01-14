LA NACION

Vacaciones de Invierno 2026: cuáles son las semanas de descanso de este año

Ya están fijadas las fechas del receso invernal para cada una de las provincias; ¿cuándo empiezan y terminan las clases este año?

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El calendario escolar 2026 detalla las fechas de las vacaciones de invierno en cada provincia
El calendario escolar 2026 detalla las fechas de las vacaciones de invierno en cada provinciaMauro V. Rizzi

Es posible saber las fechas de las vacaciones de invierno en 2026 en cada una de las provincias. Para ello, hace falta observar el calendario escolar, donde figuran con precisión los días de comienzo de clases, el receso invernal y finalización del ciclo lectivo.

Las fechas varían en cada territorio del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, el receso invernal no suelen ser las mismas fechas en los distintos distritos, como también ocurre con el primer y último día de clases.

A mitad de año, las escuelas cierran sus puartes por dos semanas para el receso invernal
A mitad de año, las escuelas cierran sus puartes por dos semanas para el receso invernalDIEGO LIMA - DIEGO LIMA

El receso de mitad de año está destinado a los alumnos de todos los niveles de enseñanza, los docentes y cuerpo no docente de los establecimientos educativos públicos y privados del país. Se trata de dos semanas de descanso que suelen ocurrir durante el mes de julio.

Vacaciones de Invierno 2026: cuáles son las semanas de descanso de este año

Las primeras provincias en disfrutar estas dos semanas de descanso de mitad de año son Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Estos distritos tendrán su receso invernal a partir del 6 de julio y se extenderán hasta el 17. Otro grupo de 14 jurisdicciones tendrán sus vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio. Por último, los distritos restantes, que incluye a la provincia de Buenos Aires y CABA, cerrarán sus escuelas del 20 al 31 de julio.

Cabe recordar que estas fechas no contemplan los fines de semana anteriores ni posteriores a este período de descanso invernal. Por lo tanto, puede que las clases terminen o se retomen con algunos días de diferencia.

Estas son las fechas confirmadas para las vacaciones de invierno 2026
Estas son las fechas confirmadas para las vacaciones de invierno 2026Pilar Camacho

A continuación, estas son las fechas establecidas para las vacaciones de invierno en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, según indica el calendario escolar 2026 que publicó el Ministerio de Capital Humano en su sitio web oficial:

JurisdicciónVacaciones de invierno
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio ​
CABA
del 20 al 31 de julio ​
Catamarca
del 13 al 24 de julio ​
Chaco
del 20 al 31 de julio ​
Chubut
del 13 al 24 de julio ​
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​
Corrientes
del 13 al 24 de julio ​
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio ​
Formosa
del 13 al 24 de julio ​
Jujuy
del 13 al 24 de julio ​
La Pampa
del 13 al 24 de julio ​
La Rioja
del 13 al 24 de julio ​
Mendoza
del 6 al 17 de julio ​
Misiones
del 13 al 24 de julio ​
Neuquén
del 13 al 24 de julio ​
Río Negro
del 13 al 24 de julio ​
Salta
del 13 al 24 de julio ​
San Juan
del 6 al 17 de julio ​
San Luis
del 6 al 17 de julio ​
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio ​
Santa Fe
del 6 al 17 de julio ​
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio

¿Cuándo empiezan y terminan las clases en 2026?

El calendario escolar 2026, que fue publicado por la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello el pasado martes 6 de enero, detalla el cronograma del ciclo lectivo de este año para cada provincia. Este incluye las fechas de inicio de clases y las de su finalización.

Tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026. Las últimas dos provincias que faltaban, Buenos Aires y Catamarca, definieron cómo será su calendario escolar de 2026 la última semana de diciembre, a poco más de dos meses de que inicien las clases.

El calendario escolar 2026 completo
El calendario escolar 2026 completoX

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Cabe recordar que cada distrito tiene la potestad de definir las fechas del ciclo lectivo, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

Así estas son las fechas de inicio y de cierre del ciclo lectivo 2026 en cada distrito:

JurisdicciónInicio de clasesFin de clases
Buenos Aires
2 de marzo​
22 de diciembre ​
CABA
25 de febrero ​
18 de diciembre ​
Catamarca
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Chaco
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Chubut
23 de febrero​
18 de diciembre ​
Córdoba
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Corrientes
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Entre Ríos
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Formosa
2 de marzo​​
17 de diciembre ​
Jujuy
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
La Pampa
2 de marzo​​
23 de diciembre ​
La Rioja
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Mendoza
25 de febrero ​
22 de diciembre ​
Misiones
2 de marzo​​
22 de diciembre ​
Neuquén
25 de febrero​
18 de diciembre ​
Río Negro
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Salta
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
San Juan
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
San Luis
23 de febrero ​
18 de diciembre ​
Santa Cruz
25 de febrero ​
18 de diciembre ​
Santa Fe
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
Santiago del Estero
18 de febrero ​
18 de diciembre ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24 de febrero ​
18 de diciembre ​
Tucumán
2 de marzo​​
18 de diciembre ​
LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar
    1

    Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar

  2. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV
    2

    Tragedia en La Frontera. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV

  3. Quién era el marplatense que vivía en Francia y murió en la ola gigante de Mar Chiquita
    3

    Quién era Yair Manno, el marplatense que se había mudado a Francia y que murió en la ola gigante de Mar Chiquita

  4. Inventó 300 cuentos para su nieto en pandemia y se venden a beneficio de dos hospitales
    4

    “Lo más lindo que hice en mi vida”: inventó 300 cuentos para su nieto en pandemia y se venden a beneficio de dos hospitales

Cargando banners ...