Cuándo habla Cristina Kirchner

escuchar

La vicepresideta Cristina Kirchner reaparecerá en la escena pública el próximo sábado 23 de septiembre, en el marco de una charla en la que se presentará la reedición de un libro que tiene a Néstor Kirchner como protagonista. La vicepresidenta será la figura central del encuentro denominado “De castas, herencias, derrumbes y futuro”, que se llevará a cabo en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

El evento se organiza por el aniversario número 20 años de la primera edición del libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner, en el que el expresidente y el intelectual intercambiaron ideas sobre la situación de la Argentina, antes de que el exgobernador de Santa Cruz llegara a la presidencia.

A través de su cuenta de Instagram, Cristina brindó los detalles de la actividad y convocó a seguir el evento por medio de las publicaciones que se verán en sus redes sociales. “El sábado vamos a presentar la reedición, a 20 años de su publicación, de un libro imprescindible: “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. Lo van a poder ver en vivo a través de mis redes sociales”, escribió.

Alejada de los medios y de las presentaciones masivas, Cristina Kirchner volverá a ser protagonista este sábado, después de casi más de un mes sin exposición, y luego del resultado de las PASO de agosto.

La última vez que la vicepresidenta participó de un acto masivo fue en la inauguración del nuevo simulador 737 MAX de Aerolíneas Argentinas el pasado 17 de julio. Allí, estuvo acompañada por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

En esa ocasión, la expresidenta recordó la expropiación de Aerolíneas Argentinas. “Lo que nosotros hicimos fue sacarnos las anteojeras ideológicas y dogmáticas y poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales, que es lo que todos deberían hacer. Lo que nosotros hicimos hace 15 años no fue una decisión ideológica. Fue una decisión pragmática”. Además, la presidenta del Senado aclaró no estar “ni a favor ni en contra de lo privado o lo público”, pero enfatizó: “A manos de privados, la empresa había sido vaciada. Cuando escucho a alguno decir que van a privatizar… Ya lo hicieron y fue horrible. No podemos olvidarnos de eso”, indicó.

Cuándo habla Cristina Kirchner

Este sábado 23 de septiembre.

Dónde es el acto

El evento es en el Auditorio de Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento 2037, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entre Junín y Ayacucho).

A qué hora habla Cristina Kirchner

La vicepresidenta se presentará a partir de las 18 horas para presentar el libro Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner.

Cómo seguir el acto en vivo

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales de la vicepresidenta.

LA NACION