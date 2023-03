Cuándo hablará Cristina Kirchner tras la condena por la causa de Vialidad

escuchar

Este viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner hablará en un acto que será transmitido en vivo desde la Universidad de Río Negro (UNRN), en su sede de la ciudad de Viedma. Allí recibirá un doctorado honoris causa por parte de esta casa de estudios, que también la invitó para que de una conferencia titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.

La exposición comenzará a las 18 y podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube, el de la UNRN y los distintos medios que cubran el evento.

Esta será la primera vez en que la dirigente justicialista se presente ante el público desde que, este jueves 9 de marzo, se conocieron los fundamentos por los que fue condenada por administración fraudulenta (y absuelta en el delito de asociación ilícita) a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, decisión que se espera que sea apelada por su defensa ante la Cámara de Casación.

El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la @UNRIONEGRO para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. pic.twitter.com/FOaZ74yTCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2023

Se estima que Fernández de Kirchner se referirá, con sus palabras, a la condena firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a quienes en otra ocasión definió como “un tribunal del lawfare”, en una referencia que también hizo extensiva a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Diego Luciano y Sergio Mola.

Desde lo político, el evento llega luego de que, en su última aparición pública, como oradora en el cierre de un acto de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado, hiciera una alusión a la supuesta declaración off the record de Alberto Fernández, quien habría sostenido que, de ganar en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) a otros candidatos de su espacio asociados a la vicepresidenta, pondría “fin a veinte años de kirchnerismo”.

“En un off se dicen barbaridades que después se niegan, pero bueno... ya sabemos cómo son estas cosas”, dijo la exmandataria en lo que pareció un comentario dirigido al jefe de Estado. En paralelo, durante ese mismo acto los asistentes corearon “Cristina Presidenta”, en referencia al operativo clamor de este sector para que Cristina sea candidata a la primera magistratura, aunque ella sostuvo que no lo hará por estar “proscripta” luego de la mencionada condena en la Causa Vialidad, que le impide detentar cargos públicos pero que aún no fue ratificada en segunda o tercera instancia por la Corte Suprema de Justicia.

En su última presentación pública, la vicepresidenta hizo un comentario velado al Presidente y los asistentes corearon "Cristina presidenta" Prensa Senado

Algo de este operativo clamor podría verse al día siguiente en la sede de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) en Avellaneda, donde el intendente (y exministro de Vivienda de este Gobierno) Jorge Ferraresi invitó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al presidente del Partido Justicialista bonaerense (e hijo de la vicepresidenta) Máximo Kirchner y al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, a un acto por el aniversario de la renuncia de Héctor Cámpora, el 11 de marzo de 1973, hecho que allanó el camino para el tercer gobierno de Juan Domingo Perón.

Este acto se realizará bajo el slogan “Luche y Vuelve”, un revival de la consigna que trajo al fundador del justicialismo del exilio, y que los presentes buscan consolidar para pedirle a la vicepresidenta que tenga un gesto electoral similar.

La amplitud en el título de la conferencia hace pensar que podría referirse a este y otros temas, como el cumplimiento del acuerdo entre el Estado nacional y el Fondo Monetario Internacional, del que aún se negocia una revisión de las metas contenidas en dicho entendimiento, firmado con el organismo multinacional de crédito por el gobierno de Mauricio Macri y renegociado por la actual administración.

