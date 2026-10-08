¿Cuándo son las elecciones 2027 en la Argentina? Todas las fechas clave

El año próximo tiene la particularidad de que concentrará nuevamente la atención política por las votaciones a Presidente, que definirán al mandatario por los siguientes cuatro años, y para ello es preciso saber cuándo son las elecciones 2027 en la Argentina y todas las fechas clave del año electoral.

En 2027 se eligen presidente y vice, legisladores y gobernadores en 21 provincias JUAN MABROMATA - AFP

Cuándo son las elecciones 2027 en la Argentina

La elección general presidencial, o primera vuelta, se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar el domingo 24 de octubre.

En caso de requerirse un balotaje o segunda vuelta electoral, este evento debe darse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.

Qué pasará con las PASO

El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.

Al momento, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para suprimir las PASO y, en caso de que se celebren, se llevarán a cabo el domingo 8 de agosto de 2027. Así está establecido por la ley 26.571, que indica que esta votación debe hacerse el segundo domingo de agosto.

Qué se vota en 2027

En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y se renovarán bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).

Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.

Las elecciones presidenciales en la Argentina se celebran el 24 de octubre Escuela 4-1205 "Los Corralitos", departamento de Guaymallen Marcelo Aguilar

En qué caso hay balotaje

Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45 por ciento de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al contrincante más cercano por más de diez puntos porcentuales de diferencia.

De no cumplirse estas condiciones, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales. El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.