El economista Hernán Lacunza, que manifestó sus intenciones de competir por la presidencial el año que viene, advirtió este domingo sobre los riesgos que una alianza del Pro con Milei puede tener para el partido que él integra. “Si el Pro se une a Milei, el Pro desaparece”, dijo en una entrevista en Radio Splendid.

Las declaraciones de la posible pérdida de identidad del partido de Macri ocurren luego de que el expresidente hiciera un acuerdo con el Gobierno para apoyar la suspensión de las PASO, en un giro que sorprendió y sacudió el tablero político.

“Creo que [un acuerdo] no sería favorable, ni para Pro, que es secundario, pero para el país. Si Pro se une a Milei, Pro desaparece. Desaparece”, manifestó.

Asimismo, expresó que con su candidatura busca representar a un electorado que, según su consideración, hoy se halla “desencantado, defraudado y en busca de un liderazgo”.

Hernán Lacunza Noelia Marcia Guevara - La Nación

“Eso quiero representar. No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa”, subrayó.

En ese marco, defendió la idea de un Estado eficiente que ofrezca “los bienes públicos en justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura” y rechazó ser calificado como una “opción de centro”.

“Mi idea es que se desarrollen políticas públicas eficientes que hoy están ausentes y que no signifiquen volver al pasado”, dijo.

El exministro de Hacienda de Mauricio Macri cuestionó, por otra parte, el programa económico de de la actual gestión libertaria: aseguró que las inversiones caen hace cinco trimestres y afirmó que en 2027 habrá pocas reservas y un tipo de cambio “bajo estrés”.

“La economía está en recesión. Hace dos trimestres que cae, así que no sé cómo vamos a pasar de recesión al 5% [de crecimiento]. Y vamos a entrar a un año electoral con reservas escuálidas y un tipo de cambio bajo estrés”, expresó Lacunza.

En ese marco, calificó de “antidemocrático” la realización de un programa económico que solo funcione con el gobierno de turno. En la semana, tras la suspensión de las PASO, el Gobierno había utilizado el argumento de que una primaria desfavorable para el oficialismo podía generar incertidumbre cambiaria hasta la elección general.

Lacunza criticó al gobierno de Milei

“El programa económico en una democracia tiene que contemplar la posibilidad de que gane otro. Los que están atrás del programa son los ciudadanos, los consumidores, los vecinos o como se le quiera llamar. Entonces no puede ser que esté sometido a ‘bueno funciona nada más si me eligen a mí’. Eso no es democrático”, dijo.

A su vez, indicó que las inversiones que empresarios locales y extranjeros ven hacia futuro caen hace cinco trimestres y señaló que el Gobierno erró en el diagnóstico del riesgo país.

“Estaba el riesgo país a 400 y se canchereó ahí. [Dijeron] ‘va a bajar más’. Bueno, se erró en el diagnóstico y ahora va a 850″, expresó precandidato.

Sin embargo, descartó que el país pueda enfrentar un “colapso” similar al de 2001. “Para dar tranquilidad, no va a haber un colapso del tipo hiperinflación, mega devaluación, corralito o default”, subrayó.

Además, se refirió a la inflación, que en octubre fue del 2,2% según datos del Indec, y señaló que si bien hay cierta previsibilidad en los precios, las personas remueven artículos del changuito antes de comprar porque no les alcanza el dinero.

Lacunza criticó nuevamente al Gobierno Aníbal Greco - La Nación

“La gente se sorprende menos en la góndola. Los precios son más o menos previsibles, pero cuando llegan a la caja se ve a la gente sacando cosas del changuito porque no le alcanza ni el cash ni lo que tiene en la billetera virtual”, relató.