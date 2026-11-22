La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no impedirá el inédito y polémico homenaje al máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.

Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), afirmaron a LA NACION que en principio respetarán la “libertad de cátedra” y no pondrán trabas a la realización del homenaje a Santucho, impulsado por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño.

“No nos vamos a meter, el que organiza el acto es un grupo marginal avalado por una decana que ya perdió la conducción de la Facultad y que se va en marzo”, afirmaron desde la actual minoría reformista (UCR y otros partidos) del consejo directivo de Sociales, que se opuso a la realización del evento y que en las próximas horas presentará ante el rectorado de la UBA una nota de repudio a la realización del homenaje a Santucho, que será tratado este miércoles en el Consejo Superior de la universidad estatal.

Ana Arias, decana de Sociales de la UBA

El homenaje, a realizarse en la renovada sede que la Facultad de Sociales tiene en el barrio porteño de Constitución, incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho.

El pasado 14 de agosto, el Consejo Directivo votó a Diego de Charras y Julián Rebón, del sector reformista, para conducir la Facultad de Sociales, como decano y vicedecano respectivamente, con mandato entre marzo próximo y 2031. “A la conducción de Arias les quedan estas actividades para hacer, no queremos subirles el precio”, afirmaron desde la conducción de la UBA, de mayoría radical. Y no descartan que la nueva conducción de Sociales “revise” la distinción al líder de la guerrilla guevarista a partir de marzo.

Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA Hernán Zenteno

El 11 de diciembre, un día después del proyectado homenaje a Santucho, Yacobitti (ex diputado y dirigente de la UCR) asumirá como nuevo rector de la UBA, en plena guerra de las autoridades de la universidad y la comunidad educativa con el Gobierno por el financiamiento para las casas de estudio públicas.

El Consejo Directivo actual, que integran profesores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, había destacado en la resolución que avaló el homenaje “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana”. Omitió mencionar la participación del jefe del PRT-ERP en la planificación y ejecución de distintos atentados y actos guerrilleros durante la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario de Fiat, Oberdán Sallustro (marzo de 1972); el violento asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973); el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), además de despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, continuado luego de la muerte del líder por María Estela Martínez de Perón.

Marcos Osatinski, de las FAR, Roberto Mario Santucho, del ERP, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros en una imagen tomada en La Habana tras la fuga del penal de Rawson

Una vez conocida la convocatoria, distintas organizaciones expresaron su repudio.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. “Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Sallustro—10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.