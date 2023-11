escuchar

En el balotaje 2023, el candidato oficialista Sergio Massa obtenía 10.029.279 votos, el 44,04 por ciento de los votos, según el escrutinio provisorio que ya superaba el 85%. De esa forma, se ubicaba casi 12 puntos por debajo de Javier Mieli, su contrincante en las elecciones de este domingo 19 de noviembre, quien ya reunía 12.740.742 votos. El candidato de La Libertad Avanza alcanzó el 55,95% por ciento de los votos y se convierte así en el próximo presidente de los argentinos.

El presidente electo asumirá el cargo pocos días antes de que finalice el año; es decir, el domingo 10 de diciembre. Este es el mismo día en que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpidos en el país, ya que Raúl Alfonsín tomó el cargo esta misma fecha en 1983.

Quién es Sergio Massa

Sergio Massa es el actual ministro de Economía, tiene 51 años, es abogado y fundador del Frente Renovador, espacio por el que compitió por la presidencia en 2015 en una alianza que incluía a referentes del peronismo y el radicalismo y en la que salió tercero, con el 21,39 por ciento de los votos. Posteriormente, la fuerza política que lidera Massa se unió al kirchnerismo y desde 2019 forma parte de ese espacio.

Massa comenzó su carrera política en la década del 90, cuando empezó a militar en el Partido Justicialista. Su primer rol como funcionario público lo tuvo al ponerse al frente de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) entre 2002 y 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner. En 2007 fue electo intendente del partido de Tigre, pero al año siguiente debió dejar el cargo para ocupar la Jefatura de Gabinete, a pedido de la entonces presidenta Cristina Kirchner. En 2008 renunció al cargo y volvió a comandar el municipio de Tigre. En 2013, asumió como diputado nacional por el Frete Renovador y se desempeñó en el Congreso hasta 2017.

En 2015, en la coalición UNA (Unidos por una Nueva Alternativa), se presentó como candidato a presidente y salió tercero. Dos años más tarde se postuló como senador, donde también obtuvo un resultado adverso y quedó fuera del Congreso.

En tanto, en 2019 el líder del Frente Renovador fue nombrado presidente de la Cámara De Diputados, cargo que debió dejar cuando se le propuso ocupar el Ministerio de Economía en 2022. Massa fue el reemplazante de la saliente Silvina Batakis y su llegada coincidió con una reestructuración de la cartera, por la que Economía absorbió a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Desde su llegada a Economía, los índices de inflación mensuales fueron altos, estuvo a cargo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego de las PASO llevó adelante una devaluación del peso. La gestión de Massa en Economía también estuvo marcada por la incertidumbre financiera y un mercado cambiario con el dólar informal en un constante ritmo creciente.

Qué pasa si no voté el día de las elecciones

Quienes no pudieron concurrir a los comicios y tenían un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.

En cambio, tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes debían sufragar y no pudieron justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir y, tal como pudo corroborar LA NACION, existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.

