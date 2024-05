Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌01.30 | Javier Milei es el presidente con más viajes al exterior en seis meses de mandato

El presidente Javier Milei visitó la exposición Angus en la rural. Santiago Filipuzzi

Jaime Rosemberg

En las próximas horas, el presidente Javier Milei volverá a hacer las valijas. Su promocionado viaje a Silicon Valley, y su encuentro con el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, serán parte del séptimo viaje internacional en lo que va de su estadía en la Casa Rosada.

El periplo, que iniciará este lunes por la noche, e incluirá un paso confirmado por El Salvador para la asunción de un nuevo mandato de Nayib Bukele, será el inicio de un mes en el que también habrá una larga estadía en Europa, con la reunión del G7 en Italia, y pasos por España, Suiza y Alemania.

01.00 | El Gobierno ratificó la denuncia sobre los “comedores fantasma” y presentó pruebas ante la Justicia

Sandra Pettovello sale del Hotel Libertador Santiago Filipuzzi - LA NACION

Luego de que el fiscal Ramiro González le solicitara al Ministerio de Capital Humano nuevos documentos que respaldasen el escrito que dio origen a la denuncia contra los “comedores fantasma”, la cartera que lidera Sandra Pettovello presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1607 comedores y merenderos que recibían fondos del Estado para su funcionamiento pero jamás ofrecieron servicio. De esta manera, ratificó su acusación contra los movimientos sociales.

En la denuncia que Capital Humano presentó a mediados de mayo en tribunales federales, informaban que de los 3385 establecimientos relevados y que supuestamente operaban bajo el programa “Argentina contra el Hambre”, solo funcionaba la mitad (52,3%). El restante 47,7% no pudieron controlarse debido a que 32% no funciona más como tal; en 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores o merenderos) y en casi 16%, de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero.

00.30 | Bullrich le respondió a la Iglesia por los alimentos: “Capital Humano no se guarda nada, evita que otros roben”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una entrevista en LN+ Captura de Pantalla

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció respuesta este domingo por la noche a los dichos del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, quien reclamó al Ministerio de Capital Humano -en su mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad- entregar “rápidamente” las 5000 toneladas de alimento que mantiene acopiado en depósitos. Durante su paso por La Cornisa (LN+), Bullrich discrepó con el referente eclesiástico.

“El Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable. Yo tuve el gusto de charlar con Ojea. Es cuestión de mostrarle la realidad, mostrarle la realidad de lo que está pasando”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad en diálogo con Luis Majul.

