Cuestionan la Boleta Única de Mendoza y piden eliminar un polémico casillero

MENDOZA.- Fue un primer paso importante en la provincia cuyana, pero le faltó más transparencia, reclaman desde la oposición, en coincidencia con especialistas. Así, la puesta en marcha de la Boleta Única Papel (BUP) en Mendoza, desde los comicios 2023, significó un avance en materia electoral. De hecho, es el sistema que ahora eligió el Congreso para poner a rodar en el país en las elecciones 2025. Sin embargo, a diferencia de lo sancionado días atrás por los legisladores nacionales, en la tierra “del sol y el buen vino” las papeletas llevan el casillero de “voto lista completa”, lo que representa, según las voces disidentes, un artilugio para tener “efecto arrastre”, al estilo lista sábana.

Por tal motivo, la oposición local presiona para realizar un cambio a la ley provincial N° 9.375, en base al artículo 17 bis de la Ley N° 2.551, con el objetivo de eliminar esa llamativa opción, que desde siempre fue defendida por el radicalismo gobernante, hoy en la figura de Alfredo Cornejo. El argumento tomó fuerza en los últimos días cuando ese casillero quedó desechado en la reciente ley aprobada a nivel nacional, aunque difícilmente haya ajustes en la Legislatura mendocina, ya que el oficialismo goza de mayoría en ambas cámaras.

Así es la Boleta Única Papel en Mendoza. La oposición pide eliminar el casillero de "Voto lista completa" en el diseño de la papeleta, para igualarla con la aprobada días atrás en el Congreso Nacional, que comenzará a utilizarse en los comicios 2025.

Fue el presidente del PRO de Mendoza y senador provincial, Gabriel Pradines, delfín del principal rival político de Cornejo, Omar De Marchi, actual funcionario mileísta, quien puso el grito en el cielo y exigió las modificaciones a la normativa. A través del bloque La Unión Mendocina (LAUM) presentaron un proyecto en la Cámara Alta provincial para “unificar” criterios con la papeleta nacional y “mejorar la transparencia y la calidad del sistema”.

“Con esta propuesta, lo que buscamos es eliminar el casillero de lista completa en Mendoza, que es contrario al espíritu real de la implementación de la boleta única, cuyo objetivo es eliminar las listas sábanas. Así, seguiríamos el camino de la ley aprobada a nivel nacional y mejoraríamos el sistema, brindando al electorado mendocino una opción más transparente”, sostuvo Pradines, con el objetivo de evitar también la confusión que puede generar el polémico botón, que se ubica en primer lugar, junto a cada agrupación política, en la parte superior de la boleta. “El proyecto de ley propone derogar el inciso que permite el voto de lista completa y cualquier otra referencia a esta opción en el marco del sistema electoral provincial. Este cambio sería un paso más hacia una democracia más robusta y transparente en Mendoza”, agregaron desde LAUM.

La defensa del casillero de la BUP mendocina sigue siendo férrea, tanto de los funcionarios provinciales como de los legisladores oficialistas. “Creo que no tiene que ver con transparencia; el voto de lista completa tiene que ver con que uno le da al elector una posibilidad más. Me parece que era más cómodo para algunos electores si elegían la opción de lista completa y que estamos quitando una posibilidad que hoy la tienen con la boleta tradicional”, señaló a LA NACIÓN la senadora nacional de la UCR Mariana Juri, una de las impulsores de la BUP en el Congreso, quien desestimó cambios en la legislación mendocina. “Habría que cambiar la ley y no creo que se haga, ya salió así, ya se probó, creo que funcionó así”, señaló Juri, quien además recordó que por ley Mendoza tiene elecciones desdobladas con Nación por lo que considera que no habrá confusiones con las características específicas de ambas boletas.

Aunque no existen mediciones del impacto del marcado del casillero en cuestión, desde la Justicia Electoral explicaron a este diario que en los comicios del año pasado “no perjudicó a quienes quisieran elegir otras opciones, ni inclinó la balanza”, aunque reconocieron que se evidenció la militancia por esa alternativa. “Todos los partidos militan la lista completa, sea oficialismo o no. Es la forma de no perder votos abajo del gobernador y vicegobernador”, expresaron a LA NACIÓN.

Frente a esta realidad, que quedó subsanada en la ley que regirá a nivel nacional, expertos en derecho dieron su visión sobre la norma mendocina. “La Boleta Única Papel lo que hace es transparentar el sistema, buscar un mejor control y que el elector tenga la libertad de elegir, más allá de la picardía o de cualquier presión de algún partido político, para influenciar el voto o la forma de elegir. Puntualmente, el botón lista completa, como pasa en Mendoza, tiene un inconveniente: se puede prestar a confusión, y que haya nulidad en alguna categoría dentro de la oferta. Veo que depende muchísimo de la posibilidad de instalar una alianza electoral fuerte. Me parece que si no está ese botón se produce una posibilidad de que el elector tenga mayor libertad de elegir un candidato y no ser inducido”, explicó a LA NACIÓN Diego Armesto, abogado constitucionalista, quien consideró que la papeleta nacional, por sobre la mendocina, es “más transparente”.

Elecciones en Mendoza 2023. Voto de Alfredo Cornejo Marcelo Aguilar

Según pudo observar este diario, durante la campaña electoral 2023 en la provincia, fue fundamental la capacitación y la comunicación de cómo se podía sufragar para evitar la anulación del voto. En general, no hubo grandes complicaciones y la ciudadanía, salvó algunos errores iniciales y alto voto nulo, entendió el sistema y valoró la nueva metodología de votación. Eso sí, fue común registrar, en distintas charlas del oficialismo, previo al acto electoral, sobre todo ante la militancia, que lo mejor, para no confundirse, era tildar con una cruz el botón de lista completa. Los resultados estuvieron a la vista. El radicalismo se alzó con la victoria sin grandes sobresaltos, tanto en las PASO como en las generales, con más de 10 puntos de diferencia, lo que llevó nuevamente a la gobernación al radical Cornejo. “Se militó mucho el botón de lista completa. La verdad es que es más transparente llevarlo abajo o no llevarlo en la boleta”, reconoció a este diario un importante dirigente del radicalismo mendocino, dejando abierta la posibilidad de que desde el propio oficialismo empiecen a surgir planteos para hacer algún cambio.