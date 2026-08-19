Cumbre de la DEA: el gobierno de Trump reafirmó su alianza con Milei y prometió mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico

La Argentina coorganizó junto a los Estados Unidos la edición número 40 de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC). Se trata de uno de los principales foros mundiales de cooperación contra el narcotráfico, bajo el liderazgo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y en el que participaron 110 países.

Durante la cumbre, el gobierno de Javier Milei volvió a mostrar el total alineamiento con la gestión del estadounidense Donald Trump.

El hotel Sheraton, ubicado en el bajo porteño, fue el epicentro del encuentro, en el que la Argentina estuvo representada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y EE.UU.,por Terrance “Terry” Cole, el hombre que puso Trump al frente de la DEA.

Ambos mostraron la sintonía entre los países y reafirmaron la alianza estratégica en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico; al tiempo que la Argentina recibió un explícito respaldo del gobierno estadounidense a su gestión de seguridad, con la promesa de más inversiones en tecnología y recursos.

Todo eso fue parte de una charla que también dejó definiciones clave sobre la soberanía e incumbencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Durante una conferencia de prensa, de la que participó LA NACION junto a dos medios nacionales y tres internacionales, Cole agradeció a Monteoliva por ser “anfitriona de una Idec extraordinaria”.

Alejandra Monteoliva, durante la conferencia de prensa en la embajada de los Estados Unidos Embajada de EEUU en Argentina

“Es muy importante destacarlo, y esa es una de las razones por las que estamos aquí. Se trata de poner en valor lo que están haciendo y su trabajo”, comentó el estadounidense.

“Para nosotros, significa, en primer lugar, un voto de confianza como país por todo lo que venimos haciendo y ,por supuesto, un reconocimiento también a nuestra tarea en la lucha contra el crimen organizado”, replicó Monteoliva.

La funcionaria, una de las más valoradas en Balcarce 50, remarcó que la Argentina registra un porcentaje bajo en relación al resto de la región de homicidios vinculados al crimen organizado (tiene un promedio de 19%).

“Están haciendo cosas extraordinarias contra los narcotraficantes y contra los terroristas. Son líderes en la región y quiero que el pueblo argentino lo sepa. Este es un modelo para la región”, señaló Cole.

Terry Cole, director de la DEA, elogió la gestión de Milei en seguridad Embajada de EEUU en Argentina

Luego, Cole afirmó que “la DEA y el gobierno de los Estados Unidos valoran enormemente esta alianza” [con la gestión de Milei]. Y agregó: “Seguiremos invirtiendo en tecnología, apoyando las operaciones que sus equipos llevan a cabo cada día. Esto es lo que significa una verdadera asociación”.

Consultados sobre las rutas de tráfico en la región, Monteoliva apuntó que el trabajo contra el crimen organizado “se da en los distintos terrenos y frentes”. Agregó que los desafíos son fundamentalmente las fronteras y la hidrovía. Hizo hincapié en las estrategias para combatir el narcotráfico aéreo.

“Es decir, son en distintos frentes donde nosotros podemos dar una respuesta. Y eso implica que las fuerzas federales adecuen sus capacidades, tengamos planes de intervención claros y que no perdamos en ningún momento el conocimiento del contexto ni esa capacidad proactiva para trabajar en estos diferentes escenarios contra el crimen organizado”, describió.

A su turno, Cole también se refirió a la situación de distintos puntos de la región. Apuntó que los narcoterroristas “no conocen de fronteras”, y anticipó que se incrementará la presión en Colombia tras el triunfo de la derecha con Abelardo de la Espriella.

Los gobiernos de Trump y Milei reafirmaron su alianza estratégica Embajada de EEUU en Argentina

“Verán una presión constante sobre los grupos designados como terroristas: las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, como nunca antes se había visto. Habrá más presión en Perú. Habrá más presión en Bolivia. Habrá más presión en la zona de la Triple Frontera que nunca antes, lo que generará cambios en las tendencias del tráfico”, anticipó.

En otro de los tramos de la charla y ante la consulta sobre si en el caso de que Estados Unidos iniciara una guerra contra organizaciones como el Comando Capital o el Comando Vermelho, ambas de origen brasilero, Argentina se sumaría, Monteoliva mostró la sintonía con Estados Unidos, al tiempo que también puso énfasis en la diferencia legal de las competencias en materia de seguridad y defensa nacional.

“El combate al crimen organizado es uno solo”, apuntó. Poco después, señaló: “Pero es muy importante tener las competencias claras de hasta dónde podemos llegar”. En ese sentido enfatizó que las fuerzas federales de seguridad tienen jurisdicción directa sobre el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado, a diferencia del rol que cumplen las Fuerzas Armadas bajo la órbita de un Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti.

Monteoliva también destacó la necesidad de atacar la estructura integral de las organizaciones criminales en lugar de enfocarse únicamente en la captura de sus líderes, apuntando especialmente al desbaratamiento de las redes de lavado de dinero y la inclusión de estas bandas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).