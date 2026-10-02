García Cuerva dijo que el Papa se va a encontrar con una Argentina “en crisis” y “con un porcentaje alto de pobres”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió este viernes a la pobreza y la división interna en la Argentina de cara a la visita del Papa. Ante este escenario, remarcó la necesidad de recibir un mensaje que brinde esperanza y unidad a toda la comunidad, para contrarrestar lo que definió como un país en “crisis”.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Yo la suelo mencionar como herida porque duele, duelen las entrañas del pueblo, una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, sostuvo García Cuerva.

En la misma línea, remarcó en diálogo con TN las dificultades sociales y económicas que atraviesa la población: “Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”.

García Cuerva coordina la previsita del Papa a la Argentina Soledad Aznarez

Tras ello, García Cuerva subrayó la resiliencia de los argentinos y su voluntad de seguir adelante: “También se va a encontrar con una Argentina que no baja los brazos, con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, apuestan por las familias, apuestan por el sacrificio y siguen luchando para salir adelante”.

Al ser consultado sobre los motivos detrás de la visita pastoral, explicó que el Sumo Pontífice tiene una importante experiencia en actividad de misión América Latina, resaltó que vivió 20 años en Perú y recordó que la Argentina y Uruguay no habían sido visitados previamente por Francisco, por lo que era un pendiente.

Por último, anticipó una peregrinación multitudinaria hacia Luján, con una participación prevista de 1.000.000 de personas.

Las reflexiones del arzobispo coinciden con los señalamientos que expresó durante el tradicional Tedeum del pasado 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. En esa oportunidad, frente al presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional, apuntó contra la fragmentación social y sostuvo: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires: “Basta de arengar la división y la polarización”

Además, lamentó la falta de oportunidades para gran parte de la población y calificó al individualismo como una “postura cruel” que descompone a la Nación.

Durante aquella ceremonia, García Cuerva pidió acuerdos colectivos, y reclamó una clase dirigente capaz de dialogar y escuchar a todos los sectores. “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad”, advirtió ante las distintas autoridades que estaban presentes.

La agenda del Papa en la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Su recorrido comenzará el mismo domingo 8, cuando el Presidente reciba al Santo Padre en su condición de jefe de Estado.

Las autoridades nacionales participaron en la organización de la agenda papal en la Argentina Presidencia

Luego el pontífice rendirá un homenaje ante el monumento al general José de San Martín y mantendrá una reunión con el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Las actividades pastorales se iniciarán el lunes 9 con una recorrida por el Instituto Cottolengo de Claypole y una misa abierta en el Monumento a los Españoles.

Más tarde, participará de un acto interreligioso en el Palacio San Martín y de un encuentro en la Universidad Católica Argentina con referentes del trabajo, la producción y el sindicalismo para analizar la encíclica Magnifica Humanitas. La jornada terminará con un diálogo junto a los obispos argentinos.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria y por la noche encabezará una vigilia en la ciudad de Buenos Aires. El cierre del itinerario se llevará a cabo el miércoles 11, con un oficio religioso en el santuario de Luján y una recorrida por la cárcel de Devoto.

La peregrinación a Luján

En la antesala de la llegada del pontífice al país, este fin de semana se desarrollará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

A lo largo del trayecto funcionarán puestos de apoyo e hidratación gratuitos atendidos por voluntarios —a los que García Cuerva agradeció por su colaboración—, junto con unidades de atención médica profesional. En cuanto a las celebraciones religiosas, el arzobispo presidirá la misa del sábado a las 23.30 y la celebración central del domingo a las 7 en el altar del templo.

Este fin de semana se lleva a cabo la peregrinación a Luján Nicolás Suárez

La partida oficial de la imagen de la Virgen se iniciará este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150 del barrio porteño de Liniers, para recorrer 60 kilómetros hacia el templo bonaerense.