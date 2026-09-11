Daniel Dessein, de La Gaceta, fue elegido nuevo presidente de ADEPA

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) renovó sus autoridades este viernes, en la última jornada de la 64ª Asamblea General de la entidad, que se realiza desde el miércoles en esta ciudad.

Daniel Dessein, titular de La Gaceta de Tucumán, es el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027, cargo que hasta hoy ocupaba Martín Etchevers (Clarín). En tanto, Etchevers fue elegido para conducir la Comisión de Libertad de Prensa e Información –una de las más relevantes de la institución–, que hasta esta jornada estaba a cargo de Dessein.

Daniel Dessein y Martín Etchevers durante la presentación del informe de libertad de prensa de Adepa ADEPA

En tanto, Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) asumió como vicepresidenta primera del Consejo Ejecutivo y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), como vicepresidente segundo. Pablo Deluca (Infobae) se hará cargo de la secretaría General y Tomás Vio (Diario Olé) tomó la secretaría de Organización.

Agustino Fontevecchia (Perfil) revalidó su lugar en la secretaría de Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) fue elegido para la secretaría de Actas. Completan el equipo Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas), quienes siguen como tesorero y protesorero, respectivamente.

La nómina de vocales titulares quedó integrada por Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).

Como vocales suplentes fueron elegidos Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro, General Roca).

Comisiones

La asamblea también definió la integración de las comisiones de ADEPA para el próximo período. Además de la Comisión de Libertad de Prensa, ahora en manos de Etchevers, la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones será presidida por José Santa María (Página 12), con Valentini, de El Diario de Pringles, como vicepresidente, mientras que en el Comité Estratégico seguirá al frente Guillermo Ignacio (TSN Necochea).

José Claudio Escribano (LA NACION) continuará en la presidencia de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.

José Claudio Escribano (LA NACION) continuará en la presidencia de la Comisión de Premios ADEPA

Por su parte, Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de Adepa, coordinará la Comisión de Capacitación Multiplataforma, mientras que la Comisión de Desarrollo Digital será presidida por Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan), con Vio, de Olé, como vicepresidente. La Comisión de Desarrollo de Medios Locales quedó en manos de Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia), acompañada por Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) como vicepresidente y Muñoz, de OPI Santa Cruz, como secretario.

La Comisión de Relaciones Internacionales será conducida por Ick, de El Liberal, con Ignacio Fidanza (La Política Online) como vicepresidente. La Comisión de Bien Público quedó a cargo de Roberto Suárez (Mendoza Today), secundado por Terán, de La Capital, mientras que la de Propiedad Intelectual será presidida por Garazzi, de Hola Argentina, con Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) como vicepresidente.

Por su parte, la Comisión de Socios quedó en manos de Dillenberger, de Imagen, con Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza) como vicepresidente, y la de Difusión será presidida por Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).

La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Gaíta, Sergio Ducca y Garazzi como titulares, y Gargatagli como suplente.

Entretanto, Carlos Laplacette estará a cargo del servicio de orientación legal en libertad de prensa, y Nicolás Novoa, en el servicio de orientación legal en propiedad intelectual, mientras que Ducca será titular del servicio de orientación tributaria.

Finalmente, D’Alessandro continúa como director ejecutivo de ADEPA y Gabriel Matijas como gerente general.

El foro anual en el que se renovaron las autoridades de ADEPA se realizó en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán y tuvo, entre sus principales actividades, un encuentro entre Joaquín Morales Solá, columnista de LA NACION, y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; capacitaciones vinculadas al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la industria periodística; y la presentación del informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país.