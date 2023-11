escuchar

El diputado provincial bonaerense Daniel Lipovetzky cuestionó hoy la derogación de la Ley de Alquileres que busca el presidente electo Javier Milei porque “hay abusos” del propietario hacia el inquilino, por lo que “no puede dejarse a la libre negociación entre partes”.

El autor de la Ley de Alquileres vigente, sancionada en 2019, advirtió sobre un “proceso de desregulaciones de un montón de cuestiones, incluida la Ley de Alquileres, que [Milei] cree que debe ser un contrato entre partes cuando no están en las mismas condiciones”. “En muchos lugares del mundo hay leyes que regulan ese tipo de vínculos cuando las partes no están en igualdad de condiciones”, dijo Lipovetzky en diálogo con Radio 10. “Me parece correcto que se vuelva a discutir el tema, pero hay un montón de cosas que no pueden dejarse a la libre negociación de las partes”, agregó.

Milei aseguró que hay que derogar la Ley de Alquileres, tras el balotaje del domingo. Dijo que hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”.

“Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño. Terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”, afirmó el líder libertario. Además, destacó que los contratos se podrán pagar “en cualquier moneda”.

“Es lo que venía planteando Milei en la campaña, quiere un comercio desregulado, era lógico que él iba a plantear eso. Sabiendo lo que él planteaba la gente lo acompañó con el voto, hay un montón de argentinos que no tuvieron en cuenta estas situaciones”, agregó Lipovetzky, también diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires.

Cuestionó además “los abusos” del propietario hacia el inquilino, como la devolución del depósito sin contar la inflación: “El que tiene mayor fortaleza es el propietario y por ahí es él quien impone las condiciones. Por eso muchas veces hubo abusos y la ley trató de paliar esos abusos. En un contexto inflacionario la ley no funcionó en las actualizaciones”.

Lipovetzky justificó la vigencia de la ley, con el argumento de que la misma no logra resolver el problema de los alquileres porque “la prioridad es atender los problemas de la economía”, siendo éstos lo que superan cualquier ley que trate de resolver las dificultades de la falta de oferta y los aumentos por encima de la inflación.

La crisis económica, según el diputado, fue un “factor que determinó el triunfo de Milei. La gente está muy mal por la inflación y votó cualquier propuesta electoral que sea contraria a la del gobierno. Pero seguramente vos le empezás a preguntar a muchos que lo votaron si están de acuerdo en que hay que derogar la Ley de Alquileres o privatizar YPF y posiblemente puedan opinar lo contrario”.

Ante la posible futura derogación de la ley y el poco apoyo legislativo del libertario, agregó: “No sabemos qué mayoría va a tener Milei para poder avanzar con esta legislación. No puede derogar una ley por decreto, por DNU sería muy polémico e insostenible a nivel judicial”.

