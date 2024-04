Daniel Scioli contestó las críticas y justificó su incorporación al gobierno de Javier Milei

Escuchar

Luego de la polémica que generó su nombramiento al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli respondió nuevamente a las críticas que recibió por formar parte del gobierno libertario y aseguró que busca “ayudar con su experiencia”.

“Mi manera de concebir la vida y la política es constructiva, con ganas de colaborar. A eso se sumó la convocatoria de (Javier) Milei para todos los que se quisieran sumar a esta nueva etapa de la Argentina”, aclaró. Así, en diálogo con Urbana Play, el exembajador aseguró que el país necesitaba “un reordenamiento” para salir del déficit, bajar la inflación, generar estabilidad y “recuperar las sendas del crecimiento y progreso”.

Y agregó: “Trato de aportar desde la responsabilidad que me dieron el Presidente y el ministro del Interior, Guillermo Francos; aporto soluciones, lo que siempre fue una característica en mi vida”. “Si mirás lo que logré en Brasil como embajador, cuando teníamos la peor relación de la historia y ahora estamos muy bien”, ejemplificó.

Daniel Scioli, Javier Milei y Guillermo Francos, en la Casa Rosada

En la misma línea, señaló que cuando se enfrentó a Mauricio Macri en las elecciones de 2015 como candidato del kirchnerismo, “el país era otro”. “Ahora necesitamos divisas, empleo y terminar con la indigencia. Si yo puedo colaborar con eso no me voy a quejar, y lo voy a hacer convencido de que el país va a salir adelante ”, alegó, y sentenció: “De a poco se va generando interés en el mundo por lo que estamos haciendo, y cada vez más personas van a invertir”.

Por otro lado, el funcionario se refirió a los números del fin de semana largo en el país y la gran movilización interna que generó: “Fue una demostración del movimiento turístico, que tiene un gran aporte para la Argentina. Hubo un 30% más de movimiento interno comparado con otros fines de semana largo, y tuvimos localidades que casi alcanzaron la ocupación plena, como Córdoba, la Costa Atlántica, Iguazú y la Ciudad. Más allá de que hay una caída de la actividad, estoy seguro de que va a recuperarse de forma sólida”.

“Hoy vemos reflejado cómo Aerolíneas Argentinas bajó un 20% el valor de los vuelos, porque ahora tiene competencia de una lowcost; si hay más competencia, se beneficia el consumidor”, con sideró, y aclaró que la decisión de privatizar la aerolínea de bandera “depende del Presidente” . “Sólo este fin de semana, Aerolíneas llevó aproximadamente 280 mil pasajeros y está en medio de una readecuación. Yo siempre fui pro mercado e incentivar la inversión privada, y gracias a la desregulación y a una mayor competencia tenemos a muchas líneas aéreas internacionales viajando con gran ocupación”, sintetizó.

“Mi manera de concebir la vida y la política es constructiva", aseguró Scioli. Natacha Pisarenko - AP

Asimismo, Scioli se refirió a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permiten que inversores extranjeros compren los clubes argentinos, una medida que impulsa el Gobierno y a la que históricamente el funcionario se opuso. “Estos tiempos exigen soluciones innovadoras para nuevos problemas. Es una realidad en la Argentina y en todo el mundo”, manifestó, y aclaró que se trata de una alternativa “opcional y no obligatoria” . Y apuntó: “Depende de cada club abrir la posibilidad de que haya inversiones privadas. Cambió el contexto y la necesidad de la Argentina; si esas inversiones se comprometen, y todos los socios están de acuerdo, está previsto que haya un fútbol que pueda desarrollarse mejor”.

Finalmente, descartó las especulaciones sobre el cierre de los hoteles estatales de Chapadmalal y Embalse, y afirmó que el objetivo es “readecuarlos y darles una nueva licitación”. “No se va a privatizar ni vender, pero no se puede cobrar $4000 un alojamiento con tres comidas cuando al Estado le cuesta $20.000″, justificó, y expresó: “Buscamos algo que sea razonable, que tenga sentido común. Los hoteles que puedan ser condicionados o encuentren una solución, lo vamos a hacer. Yo no estoy acá para quejarme, sino para encarar problemas”.

