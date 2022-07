Dante Sica, sobre Silvina Batakis: “Lo mejor que puede hacer es dar señales de no querer agravar la situación”

El exministro de Producción Dante Sica la crisis en materia de importaciones y cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por tener intenciones de resolver aquel contratiempo “con lo nuestro”. “No podes cerrarte y pensar que tenés la producción local de todo”, sostuvo en LN+.

Durante su paso por Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio, Sica habló sobre la teoría del sustituto local -ante el faltante de distintos productos- y descartó la posibilidad de que la Argentina pueda autoabastecerse. “Necesitamos tanto de componentes importados como partes de producción local”, detalló.

También se refirió a la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía y analizó los posibles anuncios de la funcionaria, previstos para este lunes. “La clave está ahora en no hacer grandes cambios”, dijo.

Sica y las importaciones: “No podés cerrarte”

Sobre las importaciones, Sica explicó que “esto nos ocurre tanto a nosotros como a otros países” y dio un ejemplo: “Cuando mirás que ciertas naciones son principales exportadores de chocolate, te das cuenta de no producen el cacao si no que lo importan”. “Todo lo que vendemos nosotros no se puede hacer de manera local”, insistió Sica. En esa línea, aclaró que si bien “hay ciertos niveles de sustitución que podés realizar, no podes cerrarte y pensar que tenes la producción local de todo”.

Tras esbozar con argumentos una férrea defensa a las importaciones, el también economista consideró que es la “mala política del Gobierno, la brecha cambiaria que está generando junto con el tema del cepo y el impacto sobre el mercado la que está dejando a la industria sin un horizonte de planeamiento productivo”.

“Es importante que entendamos que no podes pretender que el Banco Central o el mismo ministerio de Producción definan que entra y qué no”, acotó a continuación y aprovechó para mencionar un segundo ejemplo de por qué la Argentina no podría depender de la producción local.

“Hablemos de los medicamentos. Uno de las fábricas que hay en nuestro país estuvo a punto de no poder sacar sus productos por que el tipo de papel que se utiliza para hacer los prospectos no está acá. No se produce y vale alrededor de un millón de dólares al año en importaciones”, desarrolló.

Los consejos de Sica a Batakis

El exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri consideró entonces que “aquella enorme burocracia existente tampoco puede ser resuelta por los empresarios que toman un montón de decisiones días tras día”. “Alguien tiene que sentarse, analizar y resolver esta cuestión”, determinó.

A mediados del diálogo televisivo, enfatizó sobre el escenario en el que se encuentra inmerso el mercado. Respecto de la noción desde el oficialismo de que el mercado no devaluó, fue tajante: “Ya devaluó. Lo vemos en la brecha cambiaria, que creció casi un 50% en los últimos meses”.

Sica aprovechó también para dar algunos consejos a la flamante ministra de Economía Silvina Batakis -en el marco de los anuncios que realizará este lunes. “Si quiere traer un poco de calma entre tanto desequilibrio, lo mejor que puede hacer es dar señales de no querer agravar más la situación”, opinó.

Y añadió: “La clave ahora está en no hacer grandes cambios. El mercado no tiene confianza ni esperanza de que puedan tomar medidas que solucionen lo que está ocurriendo. Eso tiene que cambiar. Por el contrario, va a ser muy difícil dar vuelta el complejo panorama en el que se encuentran insertos”.