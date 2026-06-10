Kicillof fue otra vez a la Corte: la provincia denuncia que la Nación le debe la mitad de su presupuesto

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió hoy a una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia en una de las siete demandas iniciadas para reclamar fondos al gobierno de Javier Milei. Se volvió con las manos vacías y anunció que dio por terminada la etapa de conciliación.

“El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, hasta que se terminaran todas las auditorías, pero nuevamente dijeron que todavía faltaba, que tenían que realizar una serie de trabajos técnicos”, sostuvo Kicillof al cabo de la audiencia.

En la misma línea, abundó: “En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y ponernos de acuerdo y decidimos avanzar por la vía cautelar”.

Kicillof tras la tercera audiencia de conciliación con el gobierno de Milei, citada en la Corte Suprema de Justicia. MARIANO SANDA

En representación del gobierno de Javier Milei estuvo presente en la audiencia el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien pidió una nueva postergación para informar un plan para desembolsar los 2,3 billones que reclama provincia sólo por deudas de la Anses. La suma es apenas un décimo del reclamo total de fondos adeudados, según el gobernador.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ausente en la audiencia que tuvo lugar sin la presencia de ministros de la Corte, había mencionado al gobernador pocas horas antes, en un encuentro con empresarios donde ensayó un escenario electoral estimado para cuando concluya el primer mandato de Javier Milei. “¿Alguien cree realmente que el año que viene la gente va a querer volver a esos números, a los números del 2023, en vez de a lo que van a ser los números del 2027?“, preguntó en el Summit 2026 del IAE Business School.

“¿En serio creen que la mayoría de la gente, porque por supuesto que va a haber gente, pero en serio quieren hacer creer a las personas que, por ejemplo, Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda", arengó Caputo.

Luis Caputo, Gentileza: IAE Business School

Kicillof evitó responder directamente a Caputo. En su entorno celebran que el ministro lo mencione una y otra vez, ya que es un reconocimiento -piensan en La Plata- de que es el único candidato competitivo por el espacio peronista, con una postulación que no está resuelta ni avalada en forma unánime en la interna del PJ.

Kicillof se refirió a la deuda que Nación mantiene con Provincia, cuantificada por el Gobernador en más de 22 billones de pesos. “En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de 22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: la deuda ya equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, señaló al salir de los tribunales.

La cifra del gobierno provincial corresponde a la suma de las siete causas iniciadas por distintos conceptos atrasados. Más el cálculo de atrasos en coparticipación y obras. Excede por mucho a la deuda por las transferencias de la ANSES, que motivaron la audiencia hoy: este sólo reclamo es de 2,3 billones.

Acompañaron a Kicillof a la audiencia en la Corte el Fiscal de Estado, Hernán Gómez -que tiene el patrocinio de las seis demandas contra el Estado nacional-, el ministro de Economía, Pablo López; la titular del IPS, Marina Moretti y la el jefe de Gabinete del ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

Kicillof ya afirmó más de una vez en público que Milei “está robando recursos” a la provincia. Además de la demanda por los fondos de la Anses, hay reclamos judiciales iniciados por fondos de Transporte, Seguridad, Incentivo Docentre, Boleto Integrado y Bosques Nativos y consenso fiscal por un total de 4,1 billones.

Acumula, además, atrasos en programas nacionales por 3,4 billones y deudas en obras públicas por 9,2 billones. A estos 16, 7 billones le suma una caída en los recursos de origen nacional por 7,9 billones. Todo junto abulta la suma de 22 billones que este miércoles calculó Kicillof, que equivale a la mitad de los 44 billones del presupuesto de la provincia para 2026.

“Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó el Gobernador.

El mandatario no sólo depende de las transferencias de flujo de capitales y obras. Además necesita que Nación avale los créditos que la provincia pretende tomar ante bancos internacionales. Por todo esto, expresó que se intenta “asfixiar” al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Por caso, en abril y mayo la provincia pidió avales al ministerio de Economía de Nación para tomar un crédito internacional ya aprobado por 270 millones de dólares para realizar obras de saneamiento en la cuenca del Río de la Plata, pero nunca recibió el aval para avanzar. La gestión, sin recursos, enfrenta serias dificultades.