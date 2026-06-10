Otros funcionarios también están inscriptos en el Régimen Simplificado, pero el Gobierno dice que no es para blanquear

Al igual que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hay otros funcionarios del Gobierno nacional que también están inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias, una ley que partió de la gestión libertaria y que obtuvo aval del Congreso durante el verano de este año.

El sistema opcional simplificado del impuesto se debatió atado al plan para sacar los dólares del colchón, es decir, para que la población vuelque sus ahorros no declarados con un relajamiento de los controles contra la evasión.

No obstante, desde el Gobierno insistieron con plantear en las últimas horas, tras el impacto político que tuvo la revelación de LA NACION de que tanto Adorni como su esposa habían solicitado entrar en el esquema, que ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias no significa entrar directamente al plan de Inocencia Fiscal.

Retomaron ese argumento cuando se conoció que había más funcionarios adheridos al sistema.

De momento, LA NACION constató a través de los datos del portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que, de los integrantes del Gabinete, además de Adorni figura el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

No así el resto de los ministros; ni la secretaria general, Karina Milei; ni tampoco la vicepresidenta Victoria Villarruel o el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

LA NACION anticipó que Adorni pidió el alta el miércoles por la mañana, mientras que Sturzenegger envió su solicitud el 7 de mayo, también de 2026.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio de Desregulación confirmaron que Sturzenegger se sumó al Régimen Simplificado y lo justificaron en que así optó “por un mecanismo más sencillo para presentar la declaración de Ganancias”.

Adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ARCA

De acuerdo con la ley, este régimen predetermina el monto a tributar por cada persona adherida, solo sobre la base de la facturación y de los gastos deducibles, y el contribuyente -que ya no tiene que presentar la tradicional declaración jurada de Ganancias- puede optar por aceptarlo y pagarlo, o por rectificarlo.

“Más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen; Federico decidió utilizar una herramienta disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa vigente”, sostuvieron desde Desregulación y marcaron: “Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto. Lo único que acredita es que eligió realizar su declaración de Ganancias a través del procedimiento simplificado previsto por Arca”.

En tanto, dentro de los altos mandos del equipo que comanda Adorni también se unió al Régimen Simplificado la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores —en la diaria, la mano derecha del jefe de Gabinete—, Aimé “Meme” Vázquez, quien solicitó el alta el 20 de mayo de 2026.

Adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ARCA

No están adheridos a este programa ni el secretario de Prensa, Javier Lanari; ni el secretario de Relaciones Parlamentarias, Ignacio Devitt; ni el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; ni el secretario Ejecutivo, Ian Vignale, todos laderos de Adorni. Tampoco el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que reporta directamente al jefe de Gabinete; ni el de Innovación, Darío Genua.

Asimismo, en redes sociales circuló que sí se encontraban adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que ya había quedado envuelto en la polémica por los créditos del Banco Nación; como además el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría. Según la consulta de LA NACION en la web de Arca, efectivamente ambos se sumaron al Régimen Simplificado: Núñez pidió el alta el 1 de este mes; mientras que Oría lo hizo el 6 de abril.

Adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ARCA

Adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ARCA

A su vez se inscribió en el Régimen Simplificado el exdiputado nacional libertario José Luis Espert, que solicitó el alta el 9 de junio. Corrido completamente de la vida pública, Espert -imputado por presunto lavado de dinero- bajó su candidatura en la provincia de Buenos Aires para renovar su banca en 2025 por sus vínculos con Fred Machado, el argentino que firmó un acuerdo con la Justicia de Texas para declararse culpable por lavado y fraude electrónico a cambio de no quedar implicado en un cargo de narcotráfico.

Adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ARCA

Fuentes oficiales del Gobierno, ante la consulta de LA NACION respecto a si los funcionarios adheridos lo hacían para blanquear fondos, alegaron que ingresar al Régimen Simplificado forma parte de un tema “contable-operativo” para hacer más sencilla la declaración de Ganancias y obtener de esa forma “algún beneficio”.

Acotaron, siempre bajo esa postura, que adherir al Régimen Simplificado es un paso excluyente para ingresar en el programa de Inocencia Fiscal, pero que no necesariamente implica acogerse al blanqueo.

“Cada uno elige si adherir a este régimen simplificado o no, en función de su situación contable personal”, refirió una de las voces autorizadas de la Casa Rosada.

Otra fuente de peso en el Gobierno ahondó en el mismo sentido: “22% del padrón argentino está incluido en el Régimen Simplificado de Ganancias. Eso no significa entrar a Inocencia Fiscal, no significa que tengas nada para blanquear. Cada uno hace lo que su contador le recomienda. Es algo transparente y aplicado por ley”.

En el mundillo libertario, además, negaban cualquier tipo de acción coordinada entre los funcionarios para adherirse al Régimen Simplificado y denunciaban una “caza de brujas” contra funcionarios que -supuestamente y siempre según el propio oficialismo- solo siguen los parámetros que les marcan sus contadores.