Davos se convierte en una fortaleza para recibir a 65 mandatarios y 850 empresarios: Milei llega mañana

DAVOS, Suiza.– Un sol radiante y la sublime belleza de los Alpes parecían este lunes indiferentes a la frenética agitación de Davos, la célebre ciudad alpina que hospeda desde 1971 el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y que este año se transformó en una auténtica fortaleza debido, en particular, a la anunciada presencia de Donald Trump.

El impresionante dispositivo desplegado por el gobierno suizo, que combina tecnología, coordinación internacional y medios humanos excepcionales, refleja el desafío político y mediático de esta edición 2026.

Además de Donald Trump, este año, el Foro Económico Mundial 2026 acoge en Davos a un número récord de visitantes: 65 jefes de Estado y de gobierno, así como 400 responsables políticos y 850 dirigentes empresariales. En total, cerca de 3000 participantes estarán presentes en esta pequeña ciudad de los Alpes, situada a 1560 metros de altitud y a 150 kilómetros de Zurich, lo que convierte esta edición en un evento excepcionalmente concurrido.

Seguridad reforzada antes del comienzo del Foro Económico Mundial, en Davos FABRICE COFFRINI - AFP

Quienes conocieron Davos hace 20 años recuerdan una típica estación alpina tranquila, con una calle central y un único centro de conferencias, donde los grandes de este mundo aceptaban con gusto compartir un café con los simples terráqueos que se les acercaban. Hoy, Davos se ha convertido en una suerte de “Disneylandia” de cemento y vidrio, con embotellamientos dignos de Manhattan y gente que, durante una semana, corre de un lado para otro con cuatro celulares en la mano y cascos en las orejas, perdiendo un tiempo infinito en decenas de controles de seguridad.

“Hay, en efecto, un gran debate entre los miembros de la comisión directiva del WEF: algunos quisieran seguir extendiéndonos, incluso organizando eventos fuera de Davos. Otros -entre los que me cuento- quisiéramos regresar a los fundamentales, achicándonos considerablemente. Porque nuestro lema, que siempre fue ‘el diálogo’, se ha vuelto casi imposible con estas dimensiones”, reconoció a LA NACION una integrante suiza de la organización.

Y para garantizar la seguridad de ese gigantesco universo, Suiza movilizó este año un número récord de fuerzas de seguridad: más de 5000 militares y policías fueron desplegados para proteger a las 123 personalidades que requieren una alta protección, empezando por el presidente norteamericano. Este operativo incluye un contingente importante del ejército suizo, así como una vigilancia aérea reforzada.

Los preparativos para el Foro Económico Mundial Markus Schreiber - AP

Los servicios de inteligencia suizos colaboran en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad estadounidenses, especialmente para asegurar la llegada del Air Force One y los desplazamientos del presidente estadounidense. Se prevén varios helicópteros, incluido el Marine One, y limusinas blindadas para sus trayectos, con rutas y horarios mantenidos en secreto por razones de seguridad.

Se ha acondicionado un helipuerto temporal especialmente en Davos para recibir la llegada de Trump y su delegación. La ruta aérea está altamente vigilada y se utilizan helicópteros señuelo para confundir las pistas. Alrededor de la estación alpina, la vigilancia es máxima, con controles reforzados en los accesos y una presencia visible de las fuerzas del orden en toda la región.

Los costos de seguridad, estimados en varios millones, son compartidos entre el Foro, la Confederación Suiza, el cantón de los Grisones y el municipio de Davos. En caso de “excedente”, la Confederación se hará cargo de la diferencia, afirman las autoridades.

Será un año récord en cantidad de participantes en el Foro Económico Mundial de Davos Markus Schreiber - AP

Cada desplazamiento de las autoridades políticas de los diferentes países y de los altos directivos de empresas se planifica y asegura de manera individual, con protocolos adaptados a su nivel de riesgo.

A esta fortaleza llegará este martes por la mañana el presidente Javier Milei y su comitiva que, según fuentes oficiales, debía salir de Buenos Aires el lunes alrededor de las 21 (hora local). Sus actividades comenzarán el mismo martes, a partir de las 15:30, con reuniones grupales con empresarios sobre las reformas que se están llevando adelante en la Argentina, las proyecciones de crecimiento y las perspectivas a futuro.

Entre esas reuniones se prevé un encuentro, el martes a las 21, hora europea (las 17 en Buenos Aires), con Maurice Samuel Ostro, un empresario y filántropo británico con múltiples intereses comerciales: piedras preciosas, distribución de medios, mercado inmobiliario, yogures helados, gastronomía aérea y logística.

En Davos se reunirán 65 jefes de estado y de gobierno para la reunión anual del Foro Económico Mundial Markus Schreiber - AP

El miércoles 21, día en que el presidente argentino desarrollará lo más importante de su actividad, Davos se habrá transformado en un auténtico caos con la llegada de Donald Trump, que debe hablar a las 14:30 (hora de Davos) en el mismo sitio que una hora y 15 minutos después lo hará Milei.

Por la mañana, el presidente saludará a su homólogo de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y a las 10:15 (siempre hora europea) liderará un evento bautizado “Country Strategy Dialogue on Argentina”. Serán, según fuentes oficiales, “más de 80 CEO de las principales empresas multinacionales” que escucharán a Milei y a su comitiva, integrada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y la hermana del Presidente, Karina Milei.

Se espera que Milei hable allí sobre proyecciones y oportunidades en el país. Poco después (11:30) el presidente se reunirá con presidentes de Bancos Globales, antes de pronunciar su esperado discurso, a partir de las 15:30, en el anfiteatro del Centro de Congresos del WEF.

El mismo día, Sturzenegger está invitado a participar en una mesa redonda sobre regulaciones e inteligencia artificial (IA).

La presencia de Trump atrae una atención particular, especialmente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y las amenazas del presidente de Estados Unidos de apoderarse “por las buenas o por las malas” de Groenlandia.

Protestas

La amenaza terrorista y los riesgos de manifestaciones han sido tomados muy en serio. Ya se han anunciado -y producido- concentraciones de protesta en varias ciudades suizas (Berna, Zúrich, Davos), lo que ha requerido un refuerzo de los efectivos para garantizar la seguridad de los participantes y del público.

Las autoridades suizas, por su parte, se declaran “preparadas para manejar cualquier situación de emergencia”. Y quienes participan este año en Davos se han hecho a la idea de que los próximos tres días no serán, en lo que concierne a los controles de seguridad, un auténtico campo de rosas.

El jueves 22, último día de su estadía en Davos, el presidente Mieli dará —como el año pasado— una entrevista a la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, a las 11:00. Poco después se entrevistará con la editora en jefe del semanario The Economist, Zanny Minton Beddoes.

El regreso de Javier Milei y su comitiva está previsto para el jueves. Según lo anunciado, el vuelo del Presidente saldrá a las 18:00, hora europea, desde Zurich, y llegará a Buenos Aires a las 6:00, hora argentina.