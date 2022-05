De armadores a protagonistas: intendentes de Pro unen fuerzas para reclamar un lugar propio en la pelea por la gobernación

LA PLATA.- Boleta única. Y un espacio propio para competir por la gobernación en 2023 . Sobre esos dos reclamos coincidieron 16 intendentes opositores que se reunieron este mediodía en la capital provincial. Fue, en definitiva, una demanda hacia afuera y otra hacia adentro de la coalición Juntos.

El encuentro fue liderado por Julio Garro, anfitrión de la comida, que junto con Néstor Grindetti (Lanús) lanzó días atrás el partido Juntos Hacemos, que pretende atraer a peronistas desencantados con el kirchnerismo.

La reunión de hoy concluyó con una jugada de doble comando: un pedido a Axel Kicillof para abrir el debate electoral en la Legislatura, en espejo con la presión de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. Pero mucho más fuerte es el reclamo hacia el interior de la coalición opositora, donde los alcaldes están cansados de ser armadores y quieren ser protagonistas, el año próximo . Es un reclamo que se repite en la previa de los años electorales, hasta ahora sin éxito.

Los alcaldes del Pro se reunieron en el Club San Luis, situado en calle 520 de esta capital, poco después de otro cónclave donde Garro y Grindetti le pidieron a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli un espacio de representación para los intendentes a la hora de definir a los candidatos de gobernador para la provincia.

Larreta, Santilli, Grindetti y Garro

“ Nos juntamos a conversar cómo vamos a ensanchar esta base electoral no solo para ganar la elección. Más aún para gobernar . El kirchnerismo se va a querer refugiar en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que ser más fuertes”, dijo Garro desde el espacio Juntos Hacemos.

Del encuentro este mediodía participaron Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Jorge Etcheverry (Lobos), Martín Yeza (Pinamar), Soledad Martínez (Vicente López), Mariano Barroso (Nueve de Julio), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Javier Martínez (Pergamino), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Mariano Uset (Coronel Rosales), Gustavo Perié (Ramallo) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento).

“Que diversos actores se estén posicionando para lo que viene electoralmente es absolutamente legítimo. Pero no es la idea ni el espíritu hablar de nombres personales hoy”, dijo Gay, para agregar: “En estas reuniones no hablamos de candidaturas con nombre propio. No es preponderante”, aseguró.

Los alcaldes exigen, por ahora, que uno de ellos integre la fórmula de Pro para gobernar la provincia de Buenos Aires . Para dar validez al reclamo afirman que su diálogo con el Poder Ejecutivo provincial mejoró sustancialmente desde que Martín Insaurralde es jefe de Gabinete de la provincia.

Diego Santilli saluda a Ritondo, Garro, Valenzuela y Grindetti

“Todas aquellas personas que tienen experiencia de gestión tienen un plus que otros no lo tienen. Cuando hay un intendente en un ministerio, en una Jefatura de Gabinete, te entendés. Está bueno que intendentes vayan al Poder Ejecutivo”, dijo Garro.

“La mayoría de nosotros tienen mejorar diálogo con Insaurralde, con Gabriel Katopodis (Obras Públicas de la Nación) y Leonardo Nardini (ministro de Infraestructura de la provincia)”, dijo Gay.

Boleta única

Tras el encuentro, los alcaldes difundieron un comunicado conjunto donde se expresó: “Las necesidades de los vecinos no pueden esperar a 2023. No es momento de candidaturas, necesitamos poner la energía en generar un Estado más ágil que dé respuestas, evitando la burocracia y discrecionalidad administrativa provincial para que avance la obra pública en los municipios”.

“Creemos que es importante dar el debate sobre cómo reducimos el gasto público y la enorme erogación presupuestaria que conlleva el desarrollo de las elecciones. La boleta única no sólo transparenta el voto sino que genera un ahorro en las arcas del Estado que hoy podrían volcarse a atender las demandas de los vecinos”, apuntaron.

El pronunciamiento llegó luego de que la oposición hiciera una demostración de fuerza en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación al emplazar al oficialismo a que en el plazo de un mes las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto emitan un dictamen sobre la instrumentación de la boleta única de papel a partir de las próximas elecciones.

No participaron del encuentro en La Plata cinco de los alcaldes del Pro de la Provincia: los jefes comunales Ezequiel Galli (Olavarría), Manuel Passaglia (San Nicolás), Sebastián Abella (Campana), Luis María Camilo Etchevarren (Dolores) y José Luis Zara (Patagones) estuvieron ausentes en el encuentro.