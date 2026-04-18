Con guiños a la UCR y sin confrontar con Milei, Mauricio Macri arrancó su gira federal para revitalizar a Pro

Con la mira en 2027, el expresidente Mauricio Macri inauguró ayer su gira federal para mostrar músculo territorial y fortalecer la identidad de Pro como una alternativa a La Libertad Avanza (LLA). El mes pasado, el titular del partido amarillo había anticipado que trabajaría para que su espacio se convirtiera en el “próximo paso” a Javier Milei, siempre bajo la premisa de no poner en jaque su gobernabilidad.

El exmandatario comenzó su gira en Resistencia, Chaco, donde encabezó la cumbre “Próximo paso NEA” de la que participaron militantes de Pro de la región noreste y los presidentes del partido en Chaco (Patricio Amarilla), Misiones (Horacio Loreiro) y Formosa (Marcos Amarilla). El expresidente ratificó ante los presentes que su espacio no ejercerá una oposición activa al gobierno de Javier Milei, pero que no hará “silencio” y marcará sus diferencias. “Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo”, advirtió. Y remarcó: “La lealtad es al cambio”.

El expresidente Macri encabezó la cumbre "Próximo Paso NEA" en Resistencia, Chaco Prensa Pro

Al término de la cumbre, el expresidente ratificó ante la prensa esta voluntad de “blindar” y completar las transformaciones impulsadas por el líder libertario, señalando “lo que está bien y lo que falta”. En este contexto, protagonizó una incómoda escena cuando, tras ser consultado por las críticas de Milei a su gobierno (2015-2019), se mantuvo en silencio y abandonó la conferencia.

El diputado nacional Fernando De Andreis, uno de sus acompañantes en esta primera etapa de la gira, fue quien tomó la palabra en su lugar y, esquivo de la pregunta, aseguró que “Pro está más vivo que nunca”. En el partido aseguran que estaba pactado de antemano que el exmandatario solo diera las “palabras de apertura” y luego fuera el legislador quien abordara las inquietudes de la prensa.

Antes del encuentro partidario, Macri se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Conversaron sobre la actualidad política y económica de la Argentina y debatieron políticas para fomentar el empleo y el crecimiento regional. Zdero pactó con LLA en las elecciones de medio término del año pasado y es uno de los aliados de Milei en el Congreso.

Mauricio Macri y el diputado nacional Fernando De Andreis (Pro) se reunieron con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Por la noche, Macri se trasladó a Corrientes, donde compartió una cena con el gobernador Juan Pablo Valdés y su hermano y antecesor Gustavo Valdés. “Con los Valdés fue muy amigable el encuentro, él los aprecia mucho”, aseguraron en el entorno del exmandatario.

Tanto Zdero como los hermanos Valdés pertenecen a la Unión Cívica Radical (UCR), pero gestionan bajo una coalición de gobierno que, entre otros espacios locales, integra el partido macrista. En Chaco, por ejemplo, Patricio Amarilla, presidente de Pro en la provincia, se desempeña como subsecretario de Industria, Comercio y Empleo de Zdero.

En tanto, en el Congreso Nacional, el diputado correntino Diógenes González, alfil de los hermanos Valdés, forma parte del interbloque La Fuerza del Cambio. Se trata de un espacio que comparte con la bancada amarilla que conduce Cristian Ritondo.

En el entorno de Macri ratifican que, en parte debido a esta convivencia de ambos sellos partidarios en distintos poderes y niveles de gobierno, el expresidente mantiene buen diálogo con ambos radicales. Niegan, sin embargo, que ese trato asiduo y las reuniones de esta semana se vayan a traducir -al menos en el corto plazo- en una reedición de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Aunque no lo descartan, marcan que la prioridad es cuidar y fortalecer la marca propia.

Leandro Zdero (Chaco) junto a Juan Pablo y Gustavo Valdés (Corrientes) X.com

“Todavía no está pensando en un Juntos por el Cambio reloaded. La intención no es eso, pero sí es verdad que hay muy buena sintonía entre los gobernadores de esas dos provincias y Mauricio”, señaló a LA NACION un dirigente cercano al titular de Pro.

Lo cierto es que, aunque los partidos evitan adelantar sus movimientos para la próxima contienda electoral, dirigentes de la UCR como el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, ya se mostraron abiertos a volver a confluir en un armado conjunto. Sobran guiños, pero aún faltan definiciones.

En su primera incursión de la gira “Próximo Paso”, Macri estuvo acompañado -además de De Andreis- por los diputados nacionales Antonela Giamperi y Emanuel Bianchetti; el senador nacional Martín Goerling; el senador bonaerense Alex Campbell, del riñón de Cristian Ritondo, y los funcionarios porteños Gustavo Arengo y Ezequiel Sabor, entre otros.

El secretario general de Pro, Fernando De Andreis, es uno de los organizadores detrás de la gira "Próximo Paso" de Mauricio Macri Soledad Aznarez

Según pudo saber LA NACION, la semana que viene, el expresidente seguirá su recorrida con desembarcos en Neuquén, Catamarca y La Rioja. Y, en mayo, encabezará el encuentro regional de Pro en el noroeste argentino. La cumbre se llevará a cabo en Santiago del Estero.

Todas son visitas que se enmarcan dentro de la estrategia que delineó Macri durante la última reunión del Consejo Nacional de Pro en Parque Norte. En el evento, aseguró que Pro no busca reemplazar el rumbo que viene promoviendo Javier Milei, sino “completarlo”. “Somos la generación que empezó el cambio en la Argentina y quienes lo vamos a terminar de blindar”, afirmó.

María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, Nacho Torres y Guillermo Montenegro en la cumbre del Consejo Nacional de Pro Soledad Aznarez

En este contexto, el expresidente empieza a preparar la estructura territorial para sostener, en caso de no volver a sellar una alianza con el sello violeta el año que viene, una candidatura de Pro para disputar la jefatura de Estado. Apuesta también a retener los bastiones que su partido aún tiene bajo su órbita, como la Capital y Entre Ríos, y mantener su representación en legislaturas y concejos deliberantes.

En el partido amarillo no descartan que Macri vuelva a postularse para la Presidencia, aunque, como contó LA NACION ya hay otros dirigentes -como el diputado nacional Martín Yeza- que aspiran a ocupar ese rol y esperan la pronta bendición del exmandatario. El expresidente aún tiene la última palabra en lo que refiere a encumbramientos dentro del espacio amarillo.

Mauricio Macri en la cena anual de la Fundación Pensar que conduce María Eugenia Vidal X @fpensar

El lunes último, Macri participó de la cena anual de la Fundación Pensar. En el evento, ratificó su voluntad de que Pro recupere protagonismo rumbo a 2027. La exgobernadora bonaerense y titular del think tank amarillo, María Eugenia Vidal, lo resumió durante su discurso: “Queremos ser protagonistas del próximo paso. De la estabilidad al desarrollo. La estabilidad que genera que el desarrollo sea para siempre”.