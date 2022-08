De la mano de Cristina y de Massa, Felipe Solá será director por Argentina del Banco Centroamericano

Atrás parece haber quedado aquel final desprolijo en la capital mexicana, cuando el todavía jefe de gabinete Santiago Cafiero le comunicó, vía telefónica, que cesaba en sus funciones y que precisamente él sería su sucesor. Casi un año después de aquella casi increíble salida de su puesto de canciller, Felipe Solá se prepara para un nuevo destino.

Según pudo confirmar LA NACION de distintas fuentes diplomáticas, el ex gobernador bonaerense ya tiene todo acordado para ocupar, desde los primeros días de octubre, el asiento argentino en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con sede central en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y a la búsqueda de una sede en suelo argentino.

La incorporación de Solá, alejado del presidente Alberto Fernández y cercano a posturas de la vicepresidenta Cristina Kirchner en los últimos meses, cuando hizo frecuentes visitas al Instituto Patria, se mantuvo hasta ahora en estricto silencio.

Felipe Solá cuando asistió a la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía Ignacio Sánchez

De todos modos, y mientras desde la Cancillería prefirieron afirmar que no estaban al tanto del tema, este diario pudo saber que su incorporación ya fue comunicada al directorio del banco internacional, que hasta hoy tiene como representante argentino al economista Maximiliano Alonso, que ocupa la silla que Argentina comparte con Colombia en el banco y responde históricamente al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

La asignación de Solá como representante argentino está en manos de Leandro Gorgal, también allegado a Beliz y subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Economía, que hoy encabeza Sergio Massa. Gorgal tiene estrecha relación y vínculo personal con Christian Asinelli, otro leal a Beliz que ocupa la vicepresidencia del Banco de Desarrollo para América latina (CAF). Cerca de Gorgal prefirieron no confirmar ni desmentir la noticia, mientras Solá no contestó los mensajes de LA NACION.

“Martín Guzmán estaba solo, tenía más vínculos afuera (de la Argentina) que adentro. Y Sergio Massa está acompañado más de adentro que de afuera. Guzmán no podía, y Massa puede” , declaró el ex canciller semanas atrás a radio El Destape cuando se confirmó el desembarco del ex candidato presidencial de 2015, a quien Solá acompañó en la boleta como candidato a gobernador bonaerense del Frente Renovador.

Luego de un período de transición con Alonso -no necesita acuerdo del Senado- Solá llegará a un banco donde los asuntos políticos se cuelan, cada tanto, en las decisiones financieras. En diciembre pasado, como contó LA NACION, el BCIE decidió frenar la inauguración de una nueva sede en la Nicaragua de Daniel Ortega, a pesar de ser ese país uno de los fundadores del banco.

En aquel momento, Argentina se opuso a la inauguración del nuevo edificio, debido a que la construcción no estaba totalmente terminado. “Algunos países querían inaugurar una parte y nos opusimos” , explicaron las fuentes argentinas, luego de que Ortega intentara montar entonces un “éxito internacional” de su gestión mientras era cuestionado por las severas anomalías en las elecciones que el mes anterior le habían otorgado una nueva reelección en el cargo.

Además de Argentina y Colombia, se habían opuesto Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán, y Corea del Sur, mientras que solo Nicaragua y Honduras proponían inaugurar una parte .

Ahora, el ex gobernador bonaerense retomará su vínculo con Honduras, dónde llegó en las ya lejanas épocas en las que ejercía como ingeniero agrónomo y asesor agropecuario, tal cual lo cuenta él mismo en su libro “Peronismo, Pampa y Peligro”, publicado en 2018. Fue antes de 1987, cuando asumió como ministro de Asuntos Agrarios de Antonio Cafiero, el primero de los numerosos cargos públicos que ocupó. En breve, llegará a su nuevo destino, en el tramo final del gobierno de Fernández.