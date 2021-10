Debate Capital: los 45 segundos más tensos entre Myriam Bregman y Javier Milei

En un intenso cruce entre los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Javier Milei, ambos candidatos de ideas antagónicas, se dirimieron en una serie de interrupciones que por un momento desbordaron el debate, en donde tuvieron que intervenir los moderadores porque ninguno de los dos cumplía las reglas.

La exdiputada, que se define como “abogada defensora de las libertades democráticas y de trabajadorxs” se vio interrumpida en varias oportunidades por el referente liberal y chicaneó: “Milei está acostumbrado a que las mujeres no hablen”. Hubo 45 segundos de máxima tensión, en los que Bregman cargó contra el candidato libertario.

“Este señor empezó haciéndose el educadito, pero en los actos nos dice ‘zurdos de mierda’, ‘zurdos de mierda van a correr’ y a penas empieza el debate empieza con el mismo ataque. ¿Qué es ‘zurdos de mierda van a correr?’ ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? Enserio lo digo, porque si este va a ser el mecanismo, así no puedo discutir. Con un varón que me grita yo no discuto”, digo Bregman, enajenada, durante el debate capital en TN.

pic.twitter.com/VSul9j0Cpn — Out of Context Política Argentina (@nocontextpolarg) October 14, 2021

Milei, contestó, incómodo: “Pónganme cadenas así están cómodos”. En ese momento, Santoro, que apoyó los dichos de la candidata del Frente de Izquierda, lo increpó: “De tan anarquista que sos no conoces las normas”.

A lo largo del intercambio, Bregman volvió a apuntar contra Milei. “En un debate se tiene que poder decir ideas y no estar agrediendo. Y dejá de decir la palabra ‘falacia’ que nos cansó a todos. Catador de falacias, Milei”, lanzó.

El fuerte intercambio sucedió luego del debate por la utilización de las armas Taser que generó amplias diferencias entre los políticos, esta discusión tuvo lugar en el bloque sobre “Calidad institucional, seguridad y justicia”.

Mientras que Vidal arrancó por hacer un reclamo por el porcentaje de coparticipación de la Ciudad perdió el último año, Santoro pidió un plan nacional de desarme en favor de las Taser. “Patricia Bullrich y Javier Milei sostienen que el que quiere estar armado puede y debe estar armado”, sostuvo Santoro, y agregó: “Para mí es una locura total y hay que fortalecer el programa nacional de desarme”.

Bregman tomó la palabra y retrucó: “A vos Santoro te asesoró [Sergio] Berni y para mí la pistola Taser no va. Le querés dar un arma de tortura a la policía”.

Ronda de preguntas

En el segmento de preguntas entre candidatos, Milei resolvió no cumplir las reglas del debate. En lugar de elegir a un dirigente, el libertario se dirigió “al pueblo argentino”. “Yo no discuto con la casta”, disparó. Fue entonces cuando ambos candidatos volvieron a cruzarse con dureza.

La situación generó el enojo de los conductores, Bonelli y Alfaro, quienes remarcaron que el economista “no cumplió con lo pactado”.

Ofuscada por los dichos de Milei, Bregman tomó la palabra. “Es llamativo que alguien que armó su lista con la peor casta que hay en la Argentina, que es la militar, que defiende a la casta monárquica, yo no voy a permitir que cuando se dirija al Frente de Izquierda hable como casta”, dijo, y continuó: “Primero porque cobro como una enfermera, no vivo de los empresarios, y segundo porque nuestra lista está llena de trabajadores”.

Entonces, Milei dijo: “Sigue Myriam con las falacias”. Y se defendió: “Que esté con una persona no significa que acuerde en todo. Lo de Bussi es un trabajo que yo hice de asesor, en su momento estaba elegido democráticamente”.