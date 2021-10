Debate Capital, en vivo

18: 28. Las “hinchadas” de los candidatos

Los candidatos porteños que se cruzarán esta noche en el debate estarán solos en el atril, pero contarán con el apoyo de sus “hinchadas”. Todos ellos irán estarán escoltados en el evento por dirigentes aliados y sus colaboradores más estrechos, quienes seguirán la contienda desde las tribunas de los estudios.

La lista de dirigentes que acompañarán a Vidal en el debate porteño incluye a Fernando Straface, jefe de campaña de Juntos por el Cambio en la Ciudad, Julia Pomares, Federico Suárez, Emmanuel Ferrario, entre otros. Pomares y Suárez son los únicos que podrán hablar con la candidata en los cortes. Ambos estuvieron al frente del entrenamiento de Vidal en la sede de Pro, en Balcarce 412. También intervinieron en el proceso Federico Salvai -muy “escuchado” por la exgobernadora en la preparación- y Ferrario, otro alfil del vidalismo.

Santoro estará custodiado por Mariano Recalde, jefe de La Cámpora y referente del kirchnerismo en la Capital, los postulantes Gisela Marziotta, Victoria Montenegro y Alejandro Amor.

18:15. Milei, sin coaching ni “ganas de pelear”

“No los estamos coucheando. Javier es un hombre de datos”, repiten los armadores de Milei, una de las sorpresas en las primarias del 12 de septiembre pasado. En su primera incursión en política, el controvertido economista y referente de La Libertad Avanza, que se posicionó como la tercera fuerza de la Capital en las PASO, pulió los ejes para el debate junto con integrantes de sus equipos técnicos. “Está más tranquilo, no quiere ir a pelear. Vamos a contar nuestra visión”, dicen desde el comando de campaña de Milei.

18:10. Santoro, “a full” y con ayuda de un psicoanalista

Si bien está acostumbrado a ser un escudero mediático del Gobierno, Leandro Santoro, el postulante del Frente de Todos, le dedicó varias horas a preparar el debate porteño. Santoro se entrenó para la cita junto a sus colaboradores de máxima confianza y el psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Es que el legislador porteño y asesor de Alberto Fernández corre de atrás en la contienda capitalina: tras la dura derrota del oficialismo en las PAS0 y la seguidilla de traspiés de la Casa Rosada, Santoro deberá defender desde la gestión de la pandemia de Fernández hasta el manejo de la economía.

Con @JorgeAleman1951 y equipo preparando el debate

18:07. Bregman, con sus banderas

Habituada al fragor de la discusión política en las calles y en los medios, Myriam Bregman, la candidata del FIT, quiere plantar sus banderas en el debate porteño. Considera que la campaña para las PASO estuvo “vacía de contenidos”, por lo que se fijó como meta utilizar la cita de esta noche para plantear las ideas y propuestas de la izquierda. Se alistó para el debate junto a Christian Castillo, quien está a cargo de la campaña del PTS/FIT. Su objetivo es sumar votos para garantizarle a la izquierda porteña una representación en el Congreso. “Pueden coincidir o no con nosotros, pero todos y todas saben que hay peleas y luchas que si no está la izquierda no van a tener nombre”, plantean.

18:05. Camerinos y “alfombra roja”

Vidal, Santoro, Milei y Bregman, los participantes del debate porteño, tendrán un camarín a su disposición en los estudios del canal TN. Se prevé que, a partir de las 19.50, los candidatos a diputado nacional y sus acompañantes comenzarán a desfilar por una “alfombra roja” que dispusieron los organizadores del debate para la previa de la contienda.

Encuestas: qué espera Juntos por el Cambio para el 14 de noviembre

En las encuestas de intención de voto que analizan en la sede de Parque Patricios no percibieron cambios sustanciales respecto del resultado de las PASO: “Se está consolidando nuestro voto y retenemos el apoyo a López Murphy y Rubinstein”, apuntan desde Uspallata. Y aseguran que los sondeos encargados por Larreta “no reflejan un crecimiento de Milei a costa de Santoro”. En el larretismo se conforman con llegar al 51%, en torno a la cifra que cosechó Elisa Carrió en las legislativas de 2017.

Los resultados de las PASO en Ciudad: cómo llegan los candidatos porteños

En las PASO, Juntos por el Cambio fue la fuerza que cosechó más sufragios en la Capital, fortaleza electoral del macrismo. La alianza oficialista se impuso con el 48% de los votos, seguida por el Frente de Todos (24,71%), La Libertad Avanza (13,70%), el FIT (6,2%) y Autodeterminación y Libertad (2,64%). Tras superar en la interna del oficialismo porteño a López Murphy, quien ocupará el cuarto casillero en la nómina de Juntos por el Cambio, y al radical Adolfo Rubinstein, la candidata promocionada por Larreta impulsó cambios en el equipo de campaña. Vidal se puso como meta llegar al 53% de los votos en las generales, una cifra que le garantizaría una banca a la investigadora del Conicet Sandra Pitta.

La estrategia de María Eugenia Vidal para el debate

Con una estrategia de campaña renovada y con la mirada puesta en la batalla con el kirchnerismo por el control del Congreso, Vidal se alistó para el cruce junto con el exsecretario de Comunicación bonaerense Federico Suárez, el larretista Fernando Straface, a cargo de la campaña de la fuerza, y la jefa de asesores de la Ciudad, Julia Pomares. En una contienda marcada por la creciente apatía electoral y en un contexto de “congoja social” por las consecuencias de la pandemia, los estrategas de Vidal destacan que la candidata del oficialismo porteño irá con una actitud “propositiva” e intentará, sin adoptar una postura “pugilística”, contrastar “los dos modelos de país” que se disputan en las legislativas. “No hay lugar para las chicanas”, subrayan.

Vidal es la candidata más votada en la Ciudad Fabián Marelli - LA NACION

El debate porteño: ejes y tiempos

Tras la presentación, comenzará el debate por ejes temáticos, que son tres. Calidad Institucional, Seguridad y Justicia; Economía, educación y trabajo, y Política sanitaria en pandemia. En cada uno de los tres temas, cada candidato tendrá un minuto y treinta segundos para explicar sus visiones, un minuto de réplica, y seis minutos libres de discusión (sin orden previo) entre los candidatos.

Los ejes del debate: de qué se hablará

Cuando falta un mes para los comicios de medio término, Vidal, la candidata más votada en las PASO, se medirá esta noche con Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (La libertad Avanza) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad) en el debate organizado por el programa A Dos Voces, del canal Todo Noticias. El único ausente en la cita será Gerardo Zamora (Autodeterminación y Libertad), quien optó por no presentarse con críticas al canal. Los ejes centrales del debate serán “Calidad Institucional, Seguridad y Justicia”, “Economía, educación y trabajo”; y “Política sanitaria en pandemia”. Y habrá un espacio para que los postulantes se hagan preguntas, por lo que habrá un intercambio entre ellos. Desde los campamentos de Santoro y Milei dicen que no apelaron al coaching político ni asesores de imagen para el debate.

Debate Capital: horario y TV

Los candidatos que disputarán las bancas legislativas en las elecciones del 14 de noviembre debatirán en el programa A Dos Voces, el ciclo de la señal TN que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Habrá transmisión previa desde las 19, pero el Debate Capital empezará a las 22. ¿Cómo ver el debate online? Se podrá seguir por las plataformas Flow o DirecTV GO, o por Youtube.

Bienvenidos a la cobertura del Debate de la Ciudad para las elecciones legislativas 2021

Podés seguir en LA NACION el minuto a minuto del debate del que participarán María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad).