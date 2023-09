escuchar

Terminaba el tramo del debate de anoche dedicado a Seguridad, Defensa y Justicia cuando Luis Petri (Juntos por el Cambio) sorprendió con una acusación a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza): “A los que no presentan proyectos, en mi pueblo les dicen ‘ñoquis’ y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad”.

Fue uno de los momentos más tensos del debate de los candidatos a vicepresidente. “Los proyectos están en la página del Congreso. Si vos, Luis, no los leíste, no es mi problema. No digas gansadas vos también”, le respondió la candidata a vicepresidenta de Milei.

El cruce entre Petri y Villarruel sobre los proyectos sobre seguridad

En efecto, la página web del Congreso de la Nación detalla cada uno de los proyectos de los diputados y en el caso de Villarruel, da cuenta de 17 iniciativas suscriptas por ella. Ninguno de los proyectos firmados por Villarruel es sobre Seguridad. Así se puede corroborar en la página oficial.

Aparecen con su firma desde la derogación de la ley de alquileres y de la ley territorial indígena, hasta la declaración de “héroe nacional al teniente coronel de marina Luis Piedra Buena Rodríguez” y la institución de “la semana número 40 de cada año como la Semana nacional del puerperio”.

Petri se lo dijo: “Sí, los leí. No hay un solo proyecto de Seguridad”. Ella lo negó: “La verdad es que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos, no hay drama”.

“No hay un solo proyecto de seguridad -insistió Petri-. Te puedo dar los míos.”

Se trenzaron entonces en una discusión en la que uno le respondía al otro antes de que terminara su frase. “No importa los tuyos en este momento, ¿los lograste aprobar?”. “Sí, varios se aprobaron. Te los puedo dar”. “A mí lo que me interesa es que hablemos de política de seguridad y acá los candidatos lo único que pueden hacer es personalizar”. El bloque se terminó y no volvieron a hablar del tema.

Lo notable es que después, en las redes sociales, quienes viralizaron el cruce fueron los seguidores de Villarruel. Lo esgrimían como un triunfo de su candidata.

Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza, fue más allá: falseó el contenido de la discusión que habían tenido los candidatos a vicepresidentes. Marra dijo: ”Ayer Luis Petri mintió diciendo que VickyVillarruel no presentó ningún proyecto de ley en el congreso, lo cual se podía comprobar simplemente ingresando a la web de diputados”. Y además, con esos argumentos, agregó: “Ayer quedó demostrado que el pacto es entre el kirchnerismo y JxC para atacar al liberalismo”.

Ayer Luis Petri mintió diciendo que @VickyVillarruel no presentó ningún proyecto de ley en el congreso, lo cual se podía comprobar simplemente ingresando a la web de diputados.



Ayer quedó demostrado que el pacto es entre él Kirchnerismo y JxC para atacar al liberalismo. pic.twitter.com/uCXginsvse — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 21, 2023

Estos son los 17 proyectos que figuran en la página web del Congreso de la Nación presentados por Villarruel:

1. Alquileres. Ley 27.551. Derogación.

2. Reconocimiento a todo el personal que participe o haya participado en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas.

3. Créase el programa de “Prevención de adicciones en el embarazo”.

4. Ética en el ejercicio de la función pública. Ley 25.188. Incorporación artículo 4 bis, sobre declaración jurada de adicciones.

5. Prohibición de cancelar y/o suspender la clave única de identificación tributaria -CUIT- de toda persona física o jurídica sin expresa autorización judicial.

6. Desregulación económica para el desarrollo productivo. Régimen. Modificación y derogación de diversas leyes.

7. Instituyese la semana número 40 de cada año como la “Semana Nacional del Puerperio”.

8. Institúyase el 5 de octubre de cada año como “Día nacional de las víctimas del terrorismo en argentina”.

9. Declarase héroe nacional al teniente coronel de marina Miguel Luis Piedra Buena Rodríguez.

10. Derógase el impuesto sobre bienes personales dispuesto por el artículo 16 de la Ley 23966.

11. Procedimiento fiscal - ley 11683 -. Modificación del artículo 11, sobre determinación y percepción de impuestos, declaración jurada y liquidación administrativa del tributo.

12. Emergencia territorial indígena - ley 26160 -. Derogación.

13. Abastecimiento - ley 20680 -. Derogación.

14. Competitividad - ley 25413 -. Derogación.

15. Manejo del fuego - ley 26815 -. Modificaciones, sobre tramites especiales de importación de equipos contra incendios forestales y rurales.

16. Código aduanero - ley 22415 -. Derogación de los artículos 755 y 756, sobre derechos de exportación.

17. Impuesto al valor agregado - ley 23349 -. Modificación del artículo 28, sobre aplicación de la alicuota a diversos productos.

LA NACION