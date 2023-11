escuchar

“Los teníamos guardados [a los datos]”, festejaban con picardía dos referentes del massismo en los pasillos de la Facultad de Derecho. Ya había pasado la medianoche del lunes y surgió como una de las repercusiones del debate entre los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei. La referencia era doble: Massa había golpeado dura y sorpresivamente al libertario enrostrándole un pasado como pasante en el Banco Central, tres décadas antes de pedir “quemar” esa institución, y también había revelado inversiones offshore de familiares de Milei en Miami.

¿De dónde surgieron esas informaciones? En el caso de la pasantía, desde el búnker del candidato de Unión por Todos remiten a una investigación del periodista Alejandro Bercovich, quien en su programa Brotes Verdes, de la señal C5N, contó el 27 de septiembre pasado: “Javier Milei fue becario del Banco Central cuando estudiaba economía, de muy chico, a sus veintipocos, era pasante. Algunos quedaron, renovaron su pasantía, otros se quedaron, pero a Milei no le renovaron”. Fuentes del Banco Central confirman el pedido de acceso a la información pública que hizo el periodista, que fue respondido de manera escueta. “De conformidad con la documentación obrante en el área de Recursos Humanos, el señor Javier Milei (DNI 21.834.641) celebró un convenio de pasantía no rentada que se extendió por seis meses”, dice la respuesta del Banco Central, a la que accedió LA NACION.

“El sistema de pasantías se encontraba destinado a profesionales o estudiantes del último año de la carrera de hasta 26 años de edad. La selección de pasantes se realizaba tomando en cuenta criterios como promedio de calificaciones, orientación financiera de los estudios realizados, antecedentes laborales y motivación para ocupar el puesto”, concluye el informe sobre la pasantía de Milei, que fue pasante entre diciembre de 1992 y junio de 1993, en pleno primer período de Carlos Menem en la Presidencia y Roque Fernández, cercano a Milei en la campaña electoral, como el entonces titular del Banco Central. La respuesta del Banco Central al periodista que pidió la información no da las razones por las que no se renovó la pasantía.

“Ya se había publicado esta información, aunque Sergio la sabía de antes”, reforzaron desde el equipo del tigrense, que durante el debate apuntó a Milei porque la pasantía no se renovó. “¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, entiendo que estés enojado con el Banco Central porque en algún momento te sentiste rechazado”, lo desafió Massa en el intenso primer bloque del debate de cara al balotaje del domingo que viene.

En relación a la acusación de Massa sobre propiedades en el exterior de sus familiares, que Milei negó durante el debate diciéndole a su rival que le habían pasado “mala información”, el antecedente público se remite a mayo de 2022, cuando el portal Realpolitik dio detalles en una nota sin firma de una sociedad offshore, denominada Alkary Investments LLC, con Alicia Lucich, Norberto Milei (padres del candidato) y Karina Milei, su hermana y mano derecha, como autoridades, radicada en Miami, Florida, y con una propiedad en esa zona del sur de Estados Unidos. La conformación de la sociedad data de 2015, cuando Milei aún estaba lejos de ser diputado o aspirante a la Presidencia. Realpolitik es uno de los medios en los que decía colaborar Ariel Zanchetta, el expolicía y espía inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigado por el fiscal Gerardo Pollicita por realizar inteligencia ilegal sobre políticos, jueces, fiscales y ofrecer informes de inteligencia, al menos a dos dirigentes cristinistas: el diputado nacional Rodolfo Tailhade y el hoy subdirector de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez. También hubo una mención a los negocios del padre de Milei en el libro El loco, de Juan Luis González, que se editó a principio de 2023, casi un años después de la publicación en el portal para el que dice haber colaborado Zanchetta.

“Carpetazo”

Aún golpeado por los datos enarbolados por Massa, Milei explicó hoy en una entrevista radial sobre su estadía en el Banco Central y dijo sin eufemismos que se trataba de un “carpetazo” para perjudicarlo, aunque no negó la información.

“Hacer un carpetazo de esas características muestra lo oscuro de Sergio Massa. Es un carpetazo propio de los servicios de inteligencia porque esa información es privada. Yo hice una pasantía de seis meses y terminada la pasantía no me la renovaron. Según él es una mancha en mi curriculum. Yo era un estudiante de Economía y las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que haga otro tipo de tareas”, afirmó el candidato de La Libertad Avanza en Radio Continental.

Victoria Villaruel, su compañera de fórmula, y Ramiro Marra, dirigente porteño de La Libertad Avanza, hablaron de “recursos de la AFI” en auxilio del candidato oficialista, algo que Massa niega de modo terminante a través de dirigentes de su confianza, que se muestran más que satisfechos con el balance del debate, el último antes de las elecciones del próximo domingo que definirán el próximo Presidente.