escuchar

CÓRDOBA.- El que inició la escalada fue un radical, el jujeño Gerardo Morales; después se sumó el peronista catamarqueño Raúl Jalil (Catamarca). Ambos plantearon que, de ganar el libertario Javier Milei, está en riesgo el pago de los salarios de los estatales provinciales. En las provincias del norte el empleo público, en general, está sobre la media nacional. Hay coincidencia y coordinación en la advertencia de los mandatarios, es parte de una estrategia a la que después se sumaron el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Osvaldo Jaldo, el bonaerense Axel Kicillof y, aunque menos directamente, el santiagueño Gerardo Zamora.

Morales dejó en claro que hará lo posible porque no gane Milei, una postura que le generó incovenientes en Juntos por el Cambio. En el caso de los peronistas están trabajando por Massa y fueron los primeros en agitar la “bandera del miedo” aun antes de la campaña por el precio del boleto del transporte público sin subidios o los carteles oficialistas que marcan las diferencias entre los candidatos de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza con conceptos como “caos, armas, venta de órganos, voucher educación, odia al Papa, dictadura, autoritarismo o agresividad”.

En los intercambios entre ellos y con el propio Massa se resolvió profundizar la idea de que una victoria libertaria terminará con la ley de coparticipación y también con los giros nacionales que van por fuera de esa norma. Sin esos fondos, sostienen, sus distritos son “inviables”. En paralelo, en sus visitas al interior, llama a construir “un nuevo pacto federal con más coparticipación y no menos”.

Son conductas coordinadas. En una reunión que la semana pasada mantuvo Quintela con dirigentes e intendentes radicales y peronistas del noroeste cordobés y de la que Massa participó de forma virtual, se habló del tema y se reconoció como uno de los ejes del sprint final de la campaña de cara al balotaje del domingo próximo.

Cada gobernador le pone, obviamente, su tinte. El tucumano Jaldo fue más allá del pago a los estatales y añadió que sin la ayuda de la Nación “las camionetas de la Policía no podrán salir a hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer ni siquiera diálisis para que la gente pueda estar bien”.

El riojano Quintela, quien ya advirtió que renunciará si gana Milei, planteó que además de no poder pagar los salarios públicos, también “el sector privado que vive del sector público vería afectado sus intereses”. Kicillof, sostuvo que sin ley de Coparticipación, la provincia no podría continuar con su “plan de infraestructura, la actividad productiva y para que las escuelas y la salud se sigan mejorando”.

El santiagueño Zamora posteó en redes sociales: “Según la propuesta Libertaria (…) somos una lacra y un gasto que hay que eliminar, sacándonos la coparticipación, la obra pública y todos los derechos a nuestros habitantes. Defendamos el federalismo, defendamos nuestro futuro”.

El gobierno de Zamora, a agosto último, contaba con un plazo fijo de $43.814 millones, casi el 12% del presupuesto provincial. El dato es de la consultora Politikon Chaco; el resto de los que plantearon el reclamo tenían, a la misma fecha, colocaciones menores que no alcanzan a cubrir una nómina salarial: Catamarca, $2343 millones; Jujuy, $3284 millones y Tucumán, $7390 millones. Buenos Aires tenía $38.904 millones, cifra que es baja en relación a un presupuesto de $2,1 billones.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a nivel nacional el 37% de los asalariados registrados está en el sector público (incluyendo todos los niveles), en Formosa ese nivel salta al 70%; en La Rioja al 67%; en Catamarca al 65%; en Santiago del Estero al 61%; en Jujuy al 59%; en Chaco al 56%; en Misiones al 55%; en Corrientes al 52% y en San Luis al 50%.

Al tema de los salarios y las prestaciones básicas estatales, los gobernadores del Norte Grande que estuvieron muy activos todo el año y que incluyen a los radicales Morales y Gustavo Valdés, también apuntan a que hay obras para la región que dependen de financiamiento chino y que están en riesgo si Milei se impone y no se vincula más con ese país.