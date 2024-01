escuchar

Este jueves es el tercer día de debate de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda

Estarán en la Cámara de Diputados el secretario de Educación, Carlos Torrendel ; el de Niñez y Familia, Pablo de la Torre ; y el de Cultura, Leonardo Cifelli . También el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Asimismo se sumarán funcionarios de Economía que estaban citados para ayer pero que no pudieron exponer porque se hizo tarde

; el de Niñez y Familia, ; y el de Cultura, . También el ministro de Infraestructura, Asimismo se sumarán funcionarios de Economía que estaban citados para ayer pero que no pudieron exponer porque se hizo tarde El presidente Javier Milei espera un espaldarazo del Congreso a esta iniciativa que contiene las reformas que quiere implementar en este primer tramo de gestión, que el miércoles cumplió un mes. Sin embargo, como cuenta solo con 38 diputados, necesita recabar apoyos en los bloques opositores, que piden algunas modificaciones al proyecto y posponer parte de los temas para las sesiones ordinarias. De momento, el kirchnerismo -que es la primera minoría- y la izquierda ya adelantaron que no prestarán sus avales

08.09 El descargo de Cafiero tras su cruce con Espert

Uno de los momentos más picantes de la jornada de ayer fue el cruce entre el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Santiago Cafiero y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert.

Luego de que el liberal le cortara el micrófono al excanciller por no respetar el reglamento y de que el opositor se parara hacia donde estaban las autoridades del plenario para que se escuchara lo que quería decir -en medio de intercambios y gritos-, el diputado de UP utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para hacer un descargo.

“Apagan micrófonos pero no podrán apagar la democracia y la defensa de los derechos de las mayorías. Nada de lo que quieren hacer le va a mejorar la vida a nadie. No aceptar eso es negar la realidad”, sentenció.

Apagan micrófonos pero no podrán apagar la Democracia y la defensa de los derechos de las mayorías.



Nada de lo que quieren hacer le va a mejorar la vida a nadie. No aceptar eso es negar la realidad. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 11, 2024

Tercer día de debate de la ley ómnibus

Este jueves comienza el tercer día de debate de la ley ómnibus que el presidente Javier Milei giró al Congreso, con la mayor parte de las reformas que quiere implementar, ya que incluye también en su texto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70. La discusión se lleva adelante en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, las tres a las que fue remitido el proyecto, pese a que los bloques opositores pedían que intervinieran más áreas por el volumen de la norma.

Desde las 9 pasarán por la Cámara de Diputados funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Primero será el turno del secretario de Educación, Carlos Torrendel; después del de Niñez y Familia, Pablo de la Torre; y del de Cultura, Leonardo Cifelli. Todos responden a la titular de la cartera, Sandra Pettovello, que todavía no se presentó en el Palacio Legislativo.

Tras los secretarios llegará el turno del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien estará encargado de hablar sobre las modificaciones en transporte, concesiones y Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo se sumarán funcionarios de Economía que estaban citados para ayer pero que no pudieron exponer porque se hizo tarde.

LA NACION