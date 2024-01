escuchar

El miércoles por la noche, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron que se logró reflotar el acuerdo y que se podría obtener un desembolso de US$4700 millones para pagar los vencimientos de la deuda de diciembre, enero y abril. En ese contexto, Malena Galmarini criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, recordó que formó parte del regreso al FMI en 2018 con Macri y que ahora “tiene que resolver la deuda que él mismo tomó”.

A las pocas horas de la difusión del comunicado oficial del FMI que anticipaba el acuerdo alcanzado entre las partes, Caputo dio mayores explicaciones en una conferencia de prensa junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre lo que implica lo acordado. Sostuvo que no se trata de “plata nueva”, que resta la aprobación del board del FMI y que el Fondo no cerró las puertas a nuevos préstamos.

Tras las declaraciones del funcionario nacional, la extitular de AySA y esposa del exministro de Economía Sergio Massa planteó una contradicción entorno a la responsabilidad de Caputo y su cercanía con el FMI.

Si no crees en las vueltas de la vida, preguntale a Caputo, ahora en versión Milei, que tiene que resolver la deuda que él mismo tomó en la era Macri…



Caputo vs. Caputo



Si el que te tiene que representar va a someterse a las imposiciones del FMI, no hay nadie que te defienda… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) January 11, 2024

“Si no creés en las vueltas de la vida, preguntale a Caputo, ahora en versión Milei, que tiene que resolver la deuda que él mismo tomó en la era Macri”, comenzó Galmarini en X. “ Caputo vs. Caputo ”, señaló. No obstante se dirigió a sus seguidores: “Si el que te tiene que representar va a someterse a las imposiciones del FMI, no hay nadie que te defienda a vos”.

Además, despotricó respecto a las modificaciones que planea el Gobierno en cuanto a la movilidad jubilatoria y la fórmula de jubilación. Cuestiones a las cuales se refirió el ministro en la conferencia de prensa. “Superávit fiscal a costa de jubilaciones. Superávit comercial a costa de cierre de PyMEs y caída de importaciones. Fijate vos qué camino eligen”, sentenció.

Sobre estos puntos, el exministro de Finanzas, entre los años 2017 y 2018, aseguró que los cambios que se pretenden hacer en las jubilaciones y que están enmarcados en la ley ómnibus que se discute en las comisiones del Congreso serán favorables para los jubilados y no en detrimento de ellos. “La fórmula actual es perjudicial para los jubilados y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo”, dijo.

Respecto al déficit, Caputo resaltó: “En la Argentina el déficit es la raíz del problema. Nuestro compromiso con la gente fue resolverlo y no seguir engañándonos”.

LA NACION