Debate presidencial: de cuánto es la multa que podrían recibir los moderadores

11 de octubre de 2019 • 18:14

Rodolfo Barili, María Laura Santillán, Gisela Vallone y Guillermo Andino. Esos serán los cuatro presentadores del debate presidencial del próximo domingo que se realizará en Santa Fe. Tendrán a cargo moderar las presentaciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert. Y lo harán según una serie de pautas preestablecidas.

Si no cumplen las pautas, cada uno de ellos se enfrenta a un posible multa de 200 mil pesos. "No podemos hablar de aquello que podría desnudar la acción de algún candidato", contó hoy Rodolfo Barili en diálogo con La Red."Como por ejemplo ver a Durán Barba gritándole al Presidente. Hay una multa de $200.000 para aquel moderador que llegue a transgredir alguna regla", dijo.

Por otro lado, Barilli explicó que el encuentro del domingo será "una exposición, no un debate": "Lamento mucho que sea así y entiendo que esto es un ejercicio de confianza. Pero las reglas son demasiado cómodas para ponerle el nombre de debate. Por ejemplo, me imagino que un tema como el del aborto no tendrá lugar".

En el encuentro, que se realizará en la Universidad del Litoral, Santillán y Barili moderarán la apertura del debate y los primeros dos temas, mientras que Vallone y Andino estarán a cargo de los temas restantes y del cierre.

Recordemos que este debate, que pone cara a cara a los candidatos para que traten temas clave para la Argentina, es el segundo que se realiza en el país (el primero fue en 2015), aunque está será la primera vez que se hará en el marco de la ley 27.337, que dispone que se trate de una instancia obligatoria en las semanas previas a las elecciones presidenciales.

La moderación del segundo debate estará a cargo de María O'Donnell (NET TV), Marcelo Bonelli (TN), Mónica Gutiérrez (América TV) y Claudio Rígoli (C5N). Y en caso de que haya segunda vuelta, la CNE eligió para moderar el encuentro a Viviana Canosa (El Nueve), Daniel López (Continental), Cristina Pérez (Telefe) y Alberto Lotuf (Radio 10). Los doce periodistas fueron elegidos por cumplir con dos requisitos: que sean personalidades conocidas por el público y que tengan experiencia en el manejo de los tiempos de la televisión en vivo.