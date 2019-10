Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 13:00

Los moderadores del debate presidencial 2019 son en total 12 periodistas(seis mujeres y seis hombres), que trabajarán ad honorem tras ser elegidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE). María Laura Santillán (eltrece), Rodolfo Barili (Telefe), Gisela Vallone (Televisión Pública) y Guillermo Andino (América TV) tendrán a su cargo conducir la primera de las disertaciones entre los candidatos a presidente, que se televisará este domingo en vivo, desde Santa Fe . Los cuatro hablaron con LA NACION sobre cómo será el encuentro y qué expectativas tienen.

Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert -candidatos que superaron el 1,5 por ciento de los votos en las PASO- expondrán en este primer debate sus propuestas sobre economía y finanzas, educación y salud, derechos humanos, diversidad y género, y relaciones internacionales.

En el encuentro, que se realizará en la Universidad del Litoral, Santillán y Barili moderarán la apertura del debate y los primeros dos temas, mientras que Vallone y Andino estarán a cargo de los temas restantes y del cierre.

Recordemos que este debate, que pone cara a cara a los candidatos para que traten temas clave para la Argentina, es el segundo que se realiza en el país (el primero fue en 2015), aunque está será la primera vez que se hará en el marco de la ley 27.337, que dispone que se trate de una instancia obligatoria en las semanas previas a las elecciones presidenciales.

La moderación del segundo debate estará a cargo de María O'Donnell (NET TV), Marcelo Bonelli (TN), Mónica Gutiérrez (América TV) y Claudio Rígoli (C5N). Y en caso de que haya segunda vuelta, la CNE eligió para moderar el encuentro a Viviana Canosa (El Nueve), Daniel López (Continental), Cristina Pérez (Telefe) y Alberto Lotuf (Radio 10). Los doce periodistas fueron elegidos por cumplir con dos requisitos: que sean personalidades conocidas por el público y que tengan experiencia en el manejo de los tiempos de la televisión en vivo.

Guillermo Andino

Guillermo Andino, cuál será su función en el Debate Presidencial 2019 Fuente: Archivo - Crédito: América

Guillermo Andino, quien hoy conduce América Noticias junto a Mónica Gutiérrez, y es padre de un niño y dos niñas, se sintió muy feliz al haber sido elegido como moderador. "Empecé muy temprano en esto, a los 18 años [tras la muerte de su padre, el periodista Ramón Andino, a quien reemplazó en el noticiero Realidad 87]. La carrera se construye en el día a día. Espero que todo salga bien. No me cabe dudas que así será porque el equipo de producción de Claudio Martínez es excelente. Yo tuve el privilegio de trabajar con él en la última etapa de Nuevediario, en 1995 y 1996. Eso me hace sentir mucho más seguro a la hora de enfrentarme con este desafío", aseguró.

En cuanto al encuentro con sus colegas para firmar el acuerdo de confidencialidad en la Cámara Nacional Electoral, dijo: "Estuvimos hablando con Rodolfo Barili, María Laura Santillán y Gisela Vallone respecto del viaje, del ensayo, cuestiones de la indumentaria que no son nimiedades porque son importantes por la iluminación. También compartimos experiencias, sobre todo con Barili, que participó en el debate de 2015".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderador?

-Primero nos propuso el canal, a Mónica Gutiérrez y a mí, para moderar el debate presidencial. Después entiendo que hubo consenso entre la CNE y los equipos de trabajo de cada uno de los candidatos. Siento que soy una cara familiar para la gente. Creo que el objetivo es que el público sienta esa familiaridad a nivel nacional con la persona que va a moderar, para lograr el mayor alcance posible. No nos olvidemos que es un programa muy importante donde se debaten ideas que tienen que ver con el futuro de los argentinos. Y también supongo que la elección de los moderadores debe estar atravesada por los niveles de credibilidad que tenemos cada uno de nosotros. Creo que todo ese combo hizo que me eligieran.

-¿Cómo te estás preparando?

-Desde lo personal, hace 32 años que trabajo en noticieros, moderando programas. Uno se va preparando para este tipo de debates con las noticias a lo largo del tiempo, tanto en el cable como en el aire. En definitiva, todo lo que se va hablar o van a enunciar los candidatos es un contenido de todos los días. La primera reunión fue con todos los moderadores en la Cámara Electoral. Claudio Martínez estaba con su equipo. Todos aportamos ideas para llevar adelante el programa. Nos mostraron el lugar y cómo iban a ser las reglas que teníamos que cumplir y que estaban consensuadas con los candidatos. El debate es también como una autopista muy reglamentada donde cada uno de nosotros debe ponerle su impronta y autoridad para dar la palabra a los protagonistas. De acá al domingo vamos a tener otras reuniones y el sábado vamos a tener un ensayo. En mi caso, el sábado anterior al domingo 13 estaré en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Mi función es presentar cada uno de los temas, controlar los tiempos, intentar ser ordenado, que no haya baches, y estar atento en el devenir por si alguno de los candidatos se pasa de tiempo y recordárselo. Acá el tiempo es muy preciado y si a alguno de ellos le sobran algunos minutos para hablar, también debo indicárselo.

Rodolfo Barili

Rodolfo Barili, cuál será su función en el Debate Presidencial 2019 Fuente: Archivo - Crédito: Telefe

Rodolfo Barili conduce el noticiero central de Telefe desde 2002, junto a Cristina Pérez. Padre de dos chicos, ya había sido moderador en 2015 del que fue el primer debate presidencial de la Argentina. El periodista compartió ese espacio que había sido organizado por la ONG Argentina Debate, con Luis Novaresio y Marcelo Bonelli.

"Cuando me enteré, lo sentí con un grado de desafío, de honor y de responsabilidad también. Los debates son muy mirados, más allá del efecto o no que tengan sobre el electorado. Es un honor estar ahí y sumar desde el lugar que uno puede para el ejercicio de los debates, que ojalá crezca y se sostenga, y que cada cuatro años a nivel nacional tengamos un debate mejor que el anterior", dijo el periodista.

Por su experiencia en el debate de 2015, Barili opinó: "Son muy similares las reglas actuales al del anterior. Los organizadores ponen mucho énfasis en lo estricto de los tiempos teniendo en cuenta la experiencia de hace cuatro años, que fue muy difícil; en aquél momento, venía de una organización civil, por lo que era una opción de los candidatos el participar". Al respecto, recordó: "De hecho, Daniel Scioli -que venía primero en las encuestas y terminó siendo primero pero por mucho menos de lo esperado, tanto en las PASO como en la primera vuelta-, decidió no ir al primer debate, que se hizo con el resto de los candidatos. Después decide ir al debate del ballotage y queda mano a mano con Mauricio Macri, el actual presidente".

Para Barili, la obligatoriedad de un cara a cara de los candidatos es muy positivo, pero aún falta recorrido para que se "compartan ideas". "Creo que todo lo que se le pueda sumar al debate será bueno. Y las críticas son bienvenidas. Pero es un ejercicio", opinó. "Todavía las reglas son muy estrictas u hay poco cruce de unos y otros candidatos, pero con el tiempo confío en que se podrán hacer preguntas y que los candidatos sentirán que no hay zancadillas en medio del proceso de debatir, sino una posibilidad real de que la gente sepa aún más lo que proponen. Es un ejercicio que llevará mucho tiempo en la Argentina, pero que espero verlo y algún día será algo tan común como compartir ideas. Como decirte 'yo pienso blanco, vos pensás negro, pero ambos estamos en la democracia, ambos dialogamos sobre eso y discutimos siendo adversarios pero no enemigos y la gente tiene la última elección'. Algo tan sencillo como entender que los debates y que debatir es parte de la esencia de la democracia. Llevará tiempo en estas épocas de polaridades. Parece a veces una utopía, pero no tengo dudas de que eso ocurrirá".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderador?

-No sé por qué me eligieron... Supongo que la experiencia del anterior debate fue positiva y habrá servido a la hora de tomar la decisión, por una posición de equilibrio en mi laburo que siempre trato de respetar como presentador de noticias. Creo que es un camino que he recorrido, un camino del cual no pretendo desviarme y que ese camino no desvíe mi capacidad de opinión cuando necesito y creo que es necesario dar.

-¿Cómo te estás preparando?

-Me preparo leyendo lo que más puedo, sobre los candidatos y sobre, fundamentalmente la metodología y las reglas del debate para que todo salga lo mejor posible, al menos todo lo que dependa de mí.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-La función es moderar los distintos segmentos, en mi caso junto a María Laura Santillán, que es la apertura y el segundo segmento del debate. Mi función es ser lo más cuidadoso posible en el respeto de las reglas, no es la de preguntar. Tengo que seguir un guion escrito por la organización, dar el paso a cada uno de los candidatos y hacer respetar los tiempos que ellos saben que tienen para cada una de sus exposiciones.

Gisela Vallone

Gisela Vallone, cuál será su función en el Debate Presidencial 2019 Fuente: Archivo - Crédito: Tv Pública / Nadia Ingaramo / Marie Flores

Gisela Vallone es oriunda de Santa Fe, está al frente del noticiero de la mañana de la Televisión Pública y es coconductora de Abierto al público, los sábados a las 16, por ese mismo canal. Se presenta a LA NACION como "periodista, esposa de Gastón desde hace 22 años, y mamá de Facundo, Joaquín y Gonzalo". Sobre su participación en el debate señala: "Por tratarse de un acontecimiento histórico, fue una gran emoción. Me enorgullece ser la representante de los santafesinos y de la Televisión Pública, que llega a todos los rincones del país. No me gusta estar de este lado de la noticia, prefiero contarla. Pero las repercusiones han sido tantas y tan buenas que se entiende la magnitud de lo que significa". Para ella ser parte del debate es una oportunidad de "hacer historia como periodista", y para su carrera profesional es un logro.

En cuanto a los colegas con los que compartirá el espacio de moderación, dijo: "No conocía personalmente a ninguno de ellos, teniendo en cuenta que llegué en abril a trabajar a Buenos Aires. Un primer contacto fue en el encuentro con las autoridades de la CNE, donde firmamos un compromiso de confidencialidad; fue distendido y ameno. Son todos grandes profesionales a quienes admiro y respeto. Va a ser un honor compartir con ellos esta responsabilidad y que visiten la ciudad de Santa Fe, donde son muy reconocidos".

-¿Por qué creés que te eligieron como moderadora?

-Al ser conductora de un noticiero, fui una de las personas postuladas por la Televisión Pública. Seguramente también se consideró mi trayectoria profesional, que comenzó hace 27 años en Santa Fe; mi perfil laboral en diferentes medios santafesinos, interrumpido este año por la oportunidad de trabajar en Buenos Aires, y la localía, porque el debate se va a realizar en la ciudad donde nací. Allí tengo a mi familia y desarrollé mi carrera periodística.

-¿Cómo te estás preparando?

-La preparación está focalizada por ahora en observar debates en otros países para tener distintas versiones y analizar cómo es su desarrollo, en especial en aquellos donde la práctica es más habitual o está más aceitada. También voy a profundizar el estudio del protocolo que los moderadores nos comprometemos a cumplir, donde se define estrictamente nuestra función y las reglas. Al estar en un noticiero, el grado de conocimiento de los candidatos forma parte de la rutina diaria, así que el mayor desafío es prepararse para tenerlos a todos juntos y que respeten las pautas establecidas por consenso

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Repartir el juego. Ese es el rol de los moderadores. No podemos proponer temas, cambiar el orden o repreguntar. Nuestra función es que se cumpla el protocolo y los candidatos presenten sus propuestas en cada una de las áreas que fueron acordadas por las distintas fuerzas políticas. Mucha gente me manda mensajes o me arroba en redes sociales para pedirme que pregunte una u otra cosa y eso va a ser imposible. La dinámica del debate no lo permite y tampoco el reglamento que se desprende de una ley. Es importante aclararlo porque hay cierta expectativa y mucha desinformación respecto a nuestra tarea. No es una entrevista: vamos a moderar un debate en formato televisivo

María Laura Santillán

María Laura Santillán, cuál será su función en el Debate Presidencial 2019 Fuente: Archivo - Crédito: eltrece

María Laura Santillán es desde hace quince años la conductora de Telenoche, el noticiero de eltrece. Comenzó en el periodismo cuando tenía 18 años. "Sentí mucha alegría, pero inmediatamente después sentí también el peso de la responsabilidad de haber sido elegida para abrir y presentar el primero de los debates presidenciales", dijo sobre su designación como moderadora.

"Creo que los debates son más necesarios que nunca para que el país escuche las ideas y las propuestas. Porque la campaña se llenó de promesas, y los ciudadanos necesitamos que nos digan claramente qué harían si fueran elegidos y cómo. El debate enmarca los temas: los candidatos deben ser concretos y los argentinos tenemos que exigir mañana que cumplan lo prometido", explicó sobre la importancia de esta instancia, ahora obligatoria, de la democracia.

-¿Por qué creés que te eligieron como moderadora?

-Los jueces eligieron entre los periodistas que a su vez habían propuesto las distintas empresas de televisión de aire. La transmisión del debate tiene alcance nacional y la intención entiendo que es que estuviéramos al frente las caras de los principales programas de noticias.

-¿Cómo te estás preparando?

-Tuvimos una reunión en la Cámara Electoral con los jueces. Ellos nos explicaron las reglas del debate. Tuvimos también una reunión con toda la producción del programa de televisión y nos explicaron la mecánica del programa. Viajo el sábado a primera hora a la ciudad de Santa Fe para participar de los ensayos que haremos ese mismo día en el lugar del debate, la Universidad del Litoral.

-¿Cuál creés que es tu función en el debate?

-Mi función es presentar el programa, presentar a los candidatos, y moderar el debate para que ellos expongan, se escuchen y respeten los tiempos acordados. Ellos, los candidatos, son los protagonistas absolutos.