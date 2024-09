Declara el exmédico presidencial por las denuncias de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Escuchar

El exmédico presidencial Federico Saavedra testificará este jueves ante el fiscal federal Ramiro González, que investiga las denuncias de violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yañez contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández.

Su declaración se aguarda con expectativa, ya que la víctima denunció que fue atendida por él cuando fue golpeada por su exmarido, pero en los registros oficiales de la quinta de Olivos consta que esas atenciones médicas estuvieron motivadas en tratamientos estéticos, por ejemplo, y no en una situación de golpes, como señaló Yañez.

Al mismo tiempo, en la fiscalía se abrirán los sobres con la declaración ante escribano que realizaron de los testigos que propuso Alberto Fernández. Son los testigos A, D y G, exempleados de Olivos que hablaron de que Yañez tenía la inclinación por la bebida y que se caía y golpeaba por ello. El fiscal decidirá si los admite como testigos para que declaren bajo juramento de decir la verdad.

También se buscará resolver un tema muy sensible: la declaración de Myriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola Yañez que está en España. La querella quiere que declare allá por zoom, pero la fiscalía prefiere que viaje a la Argentina a declarar. Durante esta jornada se determinará qué hacer, junto con la decisión de extraer los datos del teléfono celular de Yañez .

En tanto, en la declaración de Saavedra se le preguntará por dos registros médicos en particular que llamaron la atención de los investigadores: uno de ellos menciona una atención médica contemporánea con la denuncia de Yañez acerca de que recibió un golpe en un ojo, lo que le generó un moretón .

Fabiola Yañez y Alberto Fernández en un viaje oficial a Brasil Agência Brasil - Agência Brasil/Empresa Brasil d

La fotografía con ese moretón fue enviada por Yañez por WhatsApp a María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández. Como la justicia investigaba a Cantero por un fraude con seguros contratados por el Estado, accedió al contenido de ese celular y a esas fotos, lo que dio origen a esta causa.

Yañez declaró que tras esa agresión la trataron con “globulitos de arnica”. Esa atención está registrada en las constancias de la Unidad Médica presidencial. Hoy le preguntarán a Saavedra si él la trató o lo hizo algún otro facultativo.

Hay otro registro sobre un tratamiento con eparina, una sustancia anticoagulante, que se inyecta para diluir coágulos de sangre. Sin embargo, se asentó el uso de esta sustancia como parte de un tratamiento no relacionado con un golpe como el que dice haber sufrido Yañez. Sobre eso también le van a preguntar a Saavedra.

Esta aparente contradicción es interpretada por la querella como un dato positivo, ya que confirma la atención médica de manera contemporánea con las denuncias de agresión, y la defensa interpreta en todo caso que esta inconsistencia desmiente la denuncia de golpes. Por eso es clave lo que diga Saavedra .

El fiscal González viene trabajando en un cuestionario que ya llegó al centenar de preguntas, cotejando los registros de los libros de atención médica de Olivos, los registros de entradas y salidas de personas del lugar y la declaración que brindó la propia Yañez sobre las agresiones que dijo haber sufrido.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández con Dylan y Prócer, el otro perro de la pareja, en Olivos Instagram

A pesar de lo prolífico del fiscal para su cuestionario, en la querella no consideran necesarias tantas preguntas, ya que en su hipótesis basta con probar que Fernández golpeó a Yañez en su dormitorio mediante una trompada en el ojo, mientras estaban en la cama, producto de una pelea intrafamiliar.

Yañez ya relevó del secreto profesional al médico para que pueda referirse libremente a sus tratamientos y a su histórica clínica y lo mismo hizo el martes el expresidente Fernández, al responder a una consulta que realizó el fiscal en ese sentido.

Saavedra, de 53 años, es platense, antikirchnerista y fue jefe de la Unidad Médica Presidencial entre fines de 2019 y junio de este año. Su especialidad es la medicina clínica. El fiscal Gonzalez lo citó como testigo, aunque su declaración es delicada si se prueba que supo de los golpes y no lo denunció.

Según Yañez, Saavedra supo sobre uno o más presuntos episodios de violencia de género que habrían ocurrido en la quinta de Olivos o, al menos, de sus secuelas físicas. Por caso, en los días posteriores a una discusión que mantuvo con Fernández, a quien acusó de haberla golpeado en el ojo, para luego ser asistida por el médico.

La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, tras una audiencia en el consulado argentino en Madrid Facundo Pechervsky - LA NACION

De acuerdo al relato de Yañez, ella viajó a la provincia de Misiones tras la supuesta agresión física de Fernández, donde permaneció “tres o cuatro días, y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví [a Buenos Aires] y me quedé en Olivos”. El episodio habría acontecido entre el 11 y 12 de agosto de 2021, y los días subsiguientes.

“Estando allí –precisó Yañez ante el fiscal–, junto con Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así, paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe ”.

La versión de Fernández es que Yañez se golpeaba producto de sus caídas por la bebida o que tenía moretones porque se sometía a tratamientos estéticos, que implican el uso de agujas. Los registros médicos de Olivos se completan con la historia clínica de Yañez en el Sanatorio Otamendi y el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), que dirige Facundo Manes, donde realizó un tratamiento psiquiátrico.

Los registros oficiales de entradas y salidas de la quinta de Olivos reflejan que Saavedra ingresó tres veces a la residencia durante julio de 2021 –los días 2, 13 y 22–, pero no habría entrado durante los días decisivos de agosto de aquel año, cuando sí entraron dos médicos y cuatro enfermeros que trabajaban en la Unidad Médica Presidencial. Se deberá establecer si no quedó asentado un registro de su vista o si nunca ingresó.

Fernández y Saavedra se conocen y tratan desde hace más de quince años. Saavedra fue jefe de Clínica Médica del Sanatorio Otamendi y solía postear mensajes muy críticos en Facebook contra Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof o Aníbal Fernández. No sobre sobre Alberto Fernández.

Recibido en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Saavedra se desempeña desde 2001 en el Otamendi y es, en la actualidad, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con estudios en las universidades norteamericanos de Harvard, Johns Hopkins, Oregon y Miami.

Durante el mandato de Fernández y los primeros seis meses de la presidencia de Javier Milei, Saavedra lideró la Unidad Médica Presidencial y, por tanto, es el máximo responsable de las constancias o registros clínicos que elaboró esa unidad durante aquellos años. También rubricó los partes médicos y hasta el comunicado con el que se informó sobre el embarazo de Yañez, en septiembre de 2021.