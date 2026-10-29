Del RIGI a “los Chachos” y Bolsonaro: Javier Milei y Ricardo Quintela volvieron a cruzar críticas y chicanas

CÓRDOBA.− Una vez más, Javier Milei y el gobernador riojano Ricardo Quintela cruzaron críticas. Ayer, desde el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, el Presidente apuntó contra el mandatario peronista por no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y lo descalificó por emitir los “Chachos”, a los que calificó como “papelitos de colores”. Quintela le respondió por el reciente affair Bolsonaro: “​De la pretensión mesiánica de ser el ‘faro de la libertad mundial’ y convertirnos en Alemania, pasamos a ser el aguantadero de los trabajos sucios de una asociación ilícita continental".

En su visita a Catamarca, el Presidente repasó que entre esa provincia y San Juan está La Rioja, “que al igual que sus vecinas fue bendecida con litio y cobre en su cordillera; y sin embargo, Quintela decidió oponerse al RIGI. Hoy La Rioja no tiene ni un solo proyecto productivo en marcha”.

“Los números que vemos hoy respaldan esa decisión: entre Catamarca y San Juan ya hay diez proyectos aprobados bajo el RIGI por un total cercano a los 23.000 millones de dólares”, añadió y aseguró que, “mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones genuinas, él [por Quintela] volvió a emitir papelitos de colores llamados Chachos para pagarle a los empleados públicos”.

Y sumó que, “mientras el país entendió que el camino al progreso es la inversión, otros siguen creyendo en emitir descontroladamente para cubrir presupuestos infinitos”.

La respuesta de Quintela no se hizo esperar. “Milei se comporta como un peón obediente de mandatos ajenos, más preocupado por cumplir con foros internacionales que por atender el sufrimiento de las familias argentinas”, dijo.

Y ratificó: “​Me opuse, me opongo y me opondré siempre que haya personas como usted, Presidente, que quieran entregar nuestros recursos naturales sin dejar beneficios concretos ni desarrollo para las provincias”.

En esa línea, el riojano planteó: “Capaz que, entre tantos viajes y países recorridos, no se enteró de los más de 20 proyectos que se están trabajando en La Rioja sin necesidad del RIGI”.

Y, de paso, defendió los bonos que emitió. “​Para que sepa y no repita mentiras, los Chachos son una herramienta financiera que impulsamos para acompañar a los trabajadores y fortalecer la economía local frente al abandono nacional", sostuvo.

En el Salar del Hombre Muerto, el Presidente afirmó que la posición riojana sobre el RIGI es una “tragedia histórica” a la luz de las transformaciones que experimenta la matriz energética mundial, donde la transición hacia la electromovilidad demanda volúmenes exponenciales de minerales críticos.

​Quintela respondió: “Los agravios y los gritos no tapan la realidad, el ajuste salvaje, provincias desfinanciadas y una economía que se cae a pedazos. Gobierne para el pueblo argentino, Presidente, deje el show para las redes y encárguese de buscar soluciones. ¿No era que usted era un experto en crecimiento económico con o sin dinero? ​Al final, va a pasar a la historia como el presidente que no puso ni un solo ladrillo y no hizo absolutamente nada por la Argentina".